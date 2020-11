Samsung met à jour la Galaxy Watch Active 2 LTE américaine améliorant plusieurs fonctionnalités

Certains d’entre vous pourraient se retrouver avec une Samsung Galaxy Watch Active 2 pour les vacances. Après tout, une vente que Microsoft organisait pour la montre est désormais en rupture de stock. Ainsi, ceux qui recevront l’appareil pour les vacances et ceux qui en porteront déjà un au poignet seront heureux d’entendre parler d’une mise à jour que Samsung a diffusée dans la version LTE de la montre.

Selon SamMobile, la version américaine de la Galaxy Watch Active 2 LTE reçoit désormais la version du firmware R825USQU1BTJ6. Pesant 45,42 Mo, Samsung affirme que la mise à jour améliore la précision de la fonction GPS de la montre et la force de sa connexion LTE. Il ajoute également la possibilité pour un utilisateur d’utiliser le guidage vocal via un casque Bluetooth connecté pendant l’exercice. Et lorsque la fonction Auto Lap est activée pendant le vélo et la course, vous pouvez désormais utiliser votre voix pour obtenir des informations telles que la distance parcourue et les données de fréquence cardiaque.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 a reçu une mise à jour du micrologiciel aux États-Unis

Le mois dernier, les utilisateurs de Galaxy Watch Active 2 en Corée du Sud avaient déjà reçu nombre de ces fonctionnalités. Samsung a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la smartwatch depuis sa sortie en envoyant des mises à jour. Ces fonctionnalités incluent la détection des chutes (et cela n’a rien à voir avec le fait de dire aux utilisateurs que l’été est terminé), réponse intelligente, historique des discussions, analyse en cours d’exécution, captures d’écran défilantes, réponse intelligente, historique des discussions, prise en charge de nouveaux emojis et images, et VO2 max.

Le numéro de modèle américain de la Galaxy Watch Active 2 LTE est SM-R825U et il est équipé d’un écran Super AMOLED 1,2 pouces. La montre est alimentée par une puce Exynos 9110 et exécute le système d’exploitation Tizen de Sammy.