Samsung met à jour Bixby avec de nouvelles fonctionnalités, simplifie l’interface

L’assistant intelligent de Samsung, Bixby, est toujours en vie! Le fabricant coréen n’a pas abandonné son assistant virtuel d’IA et propose une mise à jour majeure de Bixby qui apporte des fonctionnalités demandées par l’utilisateur et une interface simplifiée.

Dans un article de blog officiel, Samsung a annoncé les changements à venir sur le nouveau Bixby. Le plus gros changement est évidemment la conception et l’interface utilisateur – Samsung souhaite rapprocher Bixby de OneUI en termes d’apparence et de convivialité. Les utilisateurs pourront également faciliter Bixby avec moins d’interruptions – l’assistant virtuel ne prendra pas tout l’écran lorsque vous regardez des vidéos ou que vous naviguez. Samsung a déplacé l’interface vers la partie inférieure de l’écran où vous pouvez exécuter des commandes sans fermer aucune application en cours d’exécution, telle qu’un service de carte ou un jeu.

Bixby devient également plus intelligent – Samsung affirme que la mise à jour apportera des suggestions de commandes vocales sur mesure basées sur les modèles d’utilisation et d’autres appareils enregistrés avec Bixby. Les utilisateurs pourront également voir les commandes vocales populaires qui sont à la mode parmi les autres utilisateurs de Galaxy. Enfin, Bixby est désormais pris en charge sur Samsung Dex, ce qui signifie que vous pourrez utiliser l’assistant sur des écrans beaucoup plus grands.