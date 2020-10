Samsung lance une application pour vous aider à localiser votre téléphone Galaxy, votre Galaxy Watch ou vos Buds, même s’ils sont hors ligne

Samsung Electronics annonce une nouvelle application appelée SmartThings Find qui vous permettra de trouver facilement votre téléphone Galaxy, votre Galaxy Watch, votre tablette Samsung Galaxy ou vos écouteurs. L’application est désormais disponible dans le monde entier pour les appareils Galaxy. Samsung publie également une mise à jour logicielle pour le service sur les téléphones et tablettes Galaxy fonctionnant sous Android 8 ou version ultérieure, Galaxy Watches exécutant Tizen 5.5 ou version ultérieure, et Galaxy Buds Plus et Galaxy Buds Live, rapporte TechRadar.

Comment fonctionne la nouvelle application SmartThings Find?

L’application utilise Technologies Bluetooth Low Energy (BLE) et ultra-large bande afin de localiser les autres appareils Galaxy que vous possédez. Les cartes et les sons peuvent vous guider vers vos appareils.

Samsung dit qu’une fois qu’un appareil est hors ligne pendant 30 minutes, il produira un signal BLE qui peut être reçu par d’autres appareils. Vous pouvez utiliser l’application SmartThings Find pour signaler que vous recherchez l’appareil manquant et tout smartphone ou tablette Galaxy à proximité sur lequel le service était en cours d’exécution peut alerter le serveur Samsung de son emplacement. Ensuite, le serveur de Samsung vous en informera.

Une fois que vous vous approchez de l’appareil, vous pouvez choisir qu’il «sonne» ou vous pouvez utiliser l’option de recherche basée sur la réalité augmentée à proximité, qui affiche des graphiques en couleur qui deviennent plus intenses lorsque vous vous approchez de l’appareil que vous recherchez. pour. De plus, les données des utilisateurs sont cryptées et protégées, de sorte que vous ne savez où se trouve votre appareil.

Samsung envisage également d’étendre cette solution au suivi des balises, afin que vous puissiez également trouver d’autres effets personnels, non seulement localiser vos appareils Galaxy.