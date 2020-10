Samsung lance SmartThings Find pour vous aider à localiser les appareils Galaxy perdus

Samsung déploie actuellement son nouveau service SmartThings Find dans le monde entier.

Le service aide à localiser les appareils Galaxy perdus à l’aide de la technologie Bluetooth Low Energy et UWB.

Il sera disponible pour tous les utilisateurs de Galaxy via une mise à jour de l’application SmartThings.

Samsung a annoncé aujourd’hui le lancement de SmartThings Find. C’est un nouveau service qui utilise la technologie ultra-large bande (UWB) et Bluetooth Low Energy (BLE) pour localiser rapidement vos téléphones, montres intelligentes, écouteurs ou tablettes Galaxy égarés.

SmartThings Find était en cours de test bêta jusqu’à présent. Samsung affirme que près de six millions de personnes l’ont essayé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée. Samsung dit qu’il est maintenant prêt pour un lancement mondial.

À partir d’aujourd’hui, Samsung déploiera une nouvelle mise à jour logicielle pour l’application SmartThings avec le service SmartThings Find. Une fois que vous aurez la fonctionnalité, vous pourrez y accéder en appuyant sur la bannière en bas de l’écran d’accueil dans l’application SmartThings.

Les utilisateurs devront effectuer un bref processus d’enregistrement, après quoi ils pourront localiser leurs appareils Galaxy, jusqu’à chaque écouteur individuel.

«Que vous ayez laissé tomber votre Galaxy Note 20 Ultra derrière le canapé, que vous ne vous souveniez plus où vous avez caché vos Galaxy Buds Live ou que vous ayez laissé votre Galaxy Watch 3 quelque part», Samsung déclare que SmartThings Find vous guidera vers votre appareil perdu avec des instructions cartographiques intégrées et la possibilité de lui envoyer un ping.

Le service propose également une fonction de recherche à proximité basée sur AR qui affiche des graphiques en couleur dont l’intensité augmente à mesure que vous vous rapprochez de votre appareil perdu. Il peut même localiser des appareils hors ligne. Une fois qu’un appareil a été hors ligne pendant 30 minutes, il produira un signal BLE qui peut être reçu par d’autres appareils Galaxy. Si vous signalez que votre appareil est perdu via SmartThings Find, tout téléphone ou tablette Galaxy à proximité qui a choisi d’aider à trouver des appareils égarés pourra alerter le serveur Samsung de son emplacement.

Vous pouvez voir comment SmartThings Find fonctionne dans la vidéo intégrée ci-dessus.

Disponibilité

Le service sera disponible sur les téléphones et tablettes Galaxy exécutant Android 8 ou version ultérieure et les appareils Galaxy Watch exécutant Tizen 5.5 ou version ultérieure. Il fonctionnera également avec les Samsung Galaxy Buds Plus et Buds Live, mais pas avec les Galaxy Buds d’origine. La fonction de suivi assisté par UWB ne sera disponible que sur le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2. D’autres appareils Samsung utiliseront le suivi basé sur Bluetooth car ils ne disposent pas de la technologie UWB.