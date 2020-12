Samsung Internet 13.0 présente un nouveau mode d’utilisation du mode contraste élevé, une barre extensible

Samsung a révélé il y a trois mois qu’il apporterait d’importantes améliorations One UI 3.0 au navigateur Internet. Certaines de ces améliorations ont été livrés tôt aux bêta-testeurs, nous avons donc pu en rendre compte à plusieurs reprises.Aujourd’hui, le géant sud-coréen a annoncé que Samsung Internet 13.0 est prêt pour les heures de grande écoute. La nouvelle version du navigateur comprend des ajustements de sécurité et de confidentialité, ainsi que de nouvelles fonctionnalités conçues pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de navigation dans l’ensemble.

La première chose que de nombreux utilisateurs d’Internet Samsung auront probablement hâte d’essayer est le mode Secret, qui leur permet d’effacer automatiquement leur historique de navigation une fois que tous les onglets du mode Secret sont fermés. Il y a même un nouvelle icône du mode secret positionné sur la barre d’adresse pour qu’il soit plus facile de voir quand il est activé.

Tout aussi important, Samsung Internet 13.0 apporte un soi-disant Barre d’applications extensible pour les menus comme les signets, les pages enregistrées, l’historique et les téléchargements. Comme le titre l’indique, la mise à jour permet d’utiliser Mode contraste élevé avec mode sombre activé.

De plus, la dernière version du navigateur de Samsung permet aux utilisateurs de masquer la barre d’état afin d’obtenir plus d’espace sur l’écran. De plus, vous pouvez maintenant mettre une vidéo en pause que vous voulez en plein écran avec l’assistant vidéo en appuyant deux fois au milieu de l’écran.

Enfin, la dernière mise à jour permet de modifier le titre des signets beaucoup plus facile qu’avant. Les utilisateurs Internet de Samsung doivent être avertis lorsque la mise à jour est disponible au téléchargement via le Google Play Store ou le Galaxy Store.