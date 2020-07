Samsung Galaxy Z Fold 2 a peut-être émergé dans une petite image

Le Galaxy Z Fold 2 de Samsung semble avoir fait surface dans une petite image de presse sur Weibo.

Il semble confirmer le grand écran extérieur et d’autres détails clés.

Il aurait beaucoup en commun avec le Galaxy Note 20.

Vous n’aurez peut-être pas besoin d’attendre Déballé le 5 août pour savoir à quoi ressemblera le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

Une toute petite image publiée sur Weibo (via Ishan Agarwal et Univers de glace) semble montrer une image de presse rendue du pliable de nouvelle génération. L’image correspond aux rumeurs passées, y compris un écran pliable relativement ininterrompu (7,7 pouces, avec une caméra de rafraîchissement et de perforation à 120 Hz) et un grand écran externe (6,2 pouces).

Sans surprise, l’appareil ayant subi une fuite ressemble fortement au Galaxy Note 20, son partenaire stable attendu. Vous trouverez une grande bosse de caméra à l’arrière – seules deux caméras sont visibles, mais il peut y en avoir trois. Le Z Fold 2 représenté ici vient également dans la même teinte «Mystic Bronze» que la Note 20 est sur le point d’utiliser.

Une version légèrement plus claire, mais toujours floue. pic.twitter.com/7KK76Fm6gf – Univers de glace (@UniverseIce) 20 juillet 2020

Des rumeurs antérieures suggéraient que le téléphone utiliserait l’ancienne puce Snapdragon 855, bien que nous n’excluions pas une mise à niveau vers le 865 de la famille Galaxy S20. Il pourrait également avoir des données 5G, une charge plus rapide de 25 W et le verre ultra-fin au toucher plus doux que l’on trouve d’abord dans le Galaxy Z Flip.

Les nouvelles fuites n’apportent pas un nouvel éclairage sur le prix ou la disponibilité du Z Fold 2. Alors que les premières revendications avaient l’appareil coûté moins que les 1 980 $ de son prédécesseur, des rapports récents ont suggéré qu’il pourrait coûter un peu plus. Une hausse des prix ne serait pas choquante étant donné les améliorations de conception et les coûts encore élevés des écrans pliables. Même ainsi, cela pourrait laisser le téléphone de deuxième génération hors de portée pour beaucoup.

Pour plus de détails sur le prochain téléphone pliable de Samsung, consultez notre hub de rumeurs Galaxy Z Fold 2.