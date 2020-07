Samsung Galaxy Z Flip est désormais livré avec une Galaxy Watch Active 2 gratuite

Tandis que Samsung a récemment annoncé le Galaxy Z Flip 5G, son prédécesseur – l’original, non 5G Galaxy Z Flip – n’est en aucun cas un vieux téléphone. Sorti en février pour 1 380 $, le Z Flip original fait maintenant partie d’une offre promotionnelle attrayante que nous sommes heureux de partager avec vous.

Si vous achetez le Galaxy Z Flip déverrouillé chez Best Buy, vous pouvez obtenir un Samsung Galaxy Watch Active 2 (normalement au prix de 299,99 $) sans frais supplémentaires. Essentiellement, vous ne payez que pour le Z Flip mais recevez les deux appareils.

En plus de la montre intelligente gratuite, Best Buy vous permet également d’économiser instantanément 50 $ sur le Z Flip, payant ainsi 1330 $ au lieu de 1380 $. Cette remise instantanée vous oblige à activer le combiné sur Verizon, AT&T ou Sprint.

Découvrez cette offre Samsung Galaxy Z Flip ICI chez Best Buy

Le Galaxy Z Flip fonctionne sous Android 10 et propose un écran flexible de 6,7 pouces avec 1080 x 2636 pixels, ainsi qu’un écran secondaire de 1,1 pouce qui affiche des notifications lorsque le combiné n’est pas ouvert.

Bien que le Z Flip utilise le processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus de l’année dernière, il s’agit toujours d’un chipset haut de gamme et puissant qui offre des performances sans faille. La liste des spécifications du téléphone comprend également, entre autres, 8 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage et deux batteries d’une capacité combinée de 3300 mAh.