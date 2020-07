Samsung Galaxy Watch 3 fuit dans une vidéo pratique: regardez-le ici!

Une nouvelle vidéo pratique présenterait la Samsung Galaxy Watch 3.

La lunette tournante ferait un retour, avec des boutons latéraux plus grands visibles également.

Samsung pourrait annoncer une nouvelle smartwatch lors de sa prochaine pièce maîtresse Unpacked.

Un autre appareil Samsung a fui avant l’événement du 5 août de la société. La prétendue Samsung Galaxy Watch 3 fait l’objet d’une vidéo publiée par la chaîne YouTube TechTalkTV. La vidéo aurait été créée par l’un des abonnés de la chaîne.

Nous ne regardons pas longuement la montre dans la vidéo verticale, mais nous pouvons néanmoins en tirer une bonne partie. D’une part, le clip présente le prétendu modèle de 41 mm qui dispose d’un écran rond de 1,2 pouces avec deux boutons sur son côté droit. La lunette tournante fait également un retour bienvenu pour parcourir les menus et les applications. L’interface utilisateur portable de Samsung n’a apparemment pas beaucoup changé, arborant toujours des icônes arrondies avec des commandes de balayage supplémentaires et familières pour démarrer. L’appareil traité dans la vidéo suggère également que les rendus précédents publiés par Evan Blass et une photo en direct d’un organisme de réglementation taïwanais peuvent être exacts.

Selon la chaîne YouTube, la smartwatch sera également proposée sous une forme plus grande de 45 mm avec un écran de 1,4 pouces, faisant écho aux rumeurs précédentes. Les deux tailles porteraient prétendument une classification IP68 avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Le GPS intégré serait également inclus avec un ECG et un moniteur de fréquence cardiaque. La vidéo mentionne également la présence de la durabilité Gorilla Glass DX et MIL-STD-810G. Les deux caractéristiques sont également apparues dans les fuites précédentes.

Samsung fera ses débuts avec cinq appareils clés lors de son événement Unpacked uniquement numérique le mois prochain, notamment le Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2, etc.