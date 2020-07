Samsung Galaxy Tab S6 Lite : La meilleure tablette Android pour tous

Bien qu’elle soit appelée Lite, la tablette de milieu de gamme de Samsung a beaucoup à offrir à tous ceux qui recherchent une tablette Android pour faire plus que regarder des films en streaming et faire du shopping.

Alors qu’Apple fait rapidement évoluer l’iPad vers une puissance de productivité multi-usage, le Galaxy Tab S6 Lite est une bouffée d’air frais. Il ne dispose pas d’une gamme d’accessoires coûteux, mais d’un stylet S inclus dans la boîte pour faire des croquis et des gribouillis instantanés.

C’est vraiment la meilleure tablette pour tous

L’ardoise abordable de Samsung promet de faire à peu près tout ce que vous attendez d’une tablette, à un prix raisonnable, à condition que quelques compromis ne vous gênent pas en cours de route.

Côté accessoires…

Vous y trouverez un chargeur USB-C, une fente pour carte microSD, une prise casque de 3,5 mm parsemée sur les côtés de la tablette, mais elle parvient tout de même à rester svelte avec une épaisseur de 7 mm. À 467 g, ce n’est pas vraiment un poids plume, donc vous le sentirez certainement si vous le faites tomber sur votre bonce en faisant défiler votre lit.

Le stylo en forme de S s’accroche sur le côté droit de la tablette grâce à des aimants, qui sont suffisamment fermes pour qu’il reste en place même si vous le jetez dans un sac à dos. Il s’agit d’un stylet plus gros que les brindilles maigres qui se glissent dans les téléphones Galaxy Note de Samsung, ce qui donne une impression d’écriture et de dessin un peu plus naturelle.

La tab S6 Lite a quand même quelques imperfections par rapport à son grand frère

Rien dans la Tab S6 Lite ne dit « abordable » jusque là, en fait, c’est une sonnerie morte pour la Tab S6, plus chère et plus grasse, avec les mêmes lunettes d’écran maigres, la même construction en métal et en verre et les mêmes dimensions élancées. Il n’y a pas non plus de bouton d’accueil physique à retirer de l’esthétique minimale.

À la place, vous avez le choix entre la reconnaissance faciale et les mots de passe à l’écran, car il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales à l’écran comme sur son grand frère. La webcam de 5 mégapixels est placée en haut de l’écran, ce qui ne permet pas de la déverrouiller lorsque vous tenez la tablette en mode paysage, mais sinon elle fonctionne suffisamment bien.