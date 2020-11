Samsung Galaxy S21 pourrait arriver dans les magasins en janvier

Samsung se prépare peut-être à une sortie anticipée de son prochain produit phare – le Galaxy S21. Le mois dernier, il y avait des spéculations selon lesquelles Samsung pourrait lancer le S21 dès décembre, et bien qu’il y ait également des informations selon lesquelles le Le Galaxy S21 est déjà en production, les derniers rapports suggèrent une sortie de janvier à février. SamMobile, citant des sources anonymes en Corée du Sud. Il affirme que Samsung dévoilera le Galaxy S21 début janvier et le préparera pour une sortie sur le marché plus tard le même mois ou au début de février au plus tard. En règle générale, la série S fait ses débuts fin février et sera mise en vente en mars. La raison du changement soudain du calendrier de Samsung n’est pas claire pour le moment, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l’événement iPhone d’Apple.

En optant pour une version antérieure du Galaxy S21, Samsung voudra peut-être écourter le règne libre d’Apple en tant que société proposant les téléphones les plus avancés du marché. La série iPhone 12 arrive dans les magasins quelques mois plus tôt que la série Samsung S et la société coréenne voudra peut-être changer cela. Une autre raison possible est la réalité actuelle imprégnée de COVID-19 dans laquelle les entreprises doivent apporter certains ajustements à leur entreprise afin d’atténuer les pertes et de rester compétitives.

Pour le moment, l’information est loin d’être confirmée, alors prenez-la avec un sérieux grain de sel.