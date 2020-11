Samsung Galaxy S20, S10, Note 20 et Note 10 reçoivent la mise à jour de sécurité de novembre 2020

Plus tôt aujourd’hui, Samsung a publié un big One UI mise à jour sur son site officiel, et de nombreuses personnes ont signalé une mise à jour logicielle en attente sur leurs téléphones Galaxy. Malheureusement, celui-ci est probablement le correctif de sécurité de novembre 2020 qui est officiellement déployé sur les Galaxy S20, S10, Note 10 et Note 20 série. La version actuelle de One UI 3.0 est en phase de test bêta et devrait commencer à être déployée sur les appareils phares avant la fin de l’année.

Et bien que les Galaxy S20 et Note 20 ne reçoivent que la mise à jour de sécurité, il y a quelques améliorations supplémentaires sur la série Galaxy S10. La mise à jour de novembre apporte des améliorations au Wi-Fi et à la stabilité de la caméra, bien que les détails des modifications exactes soient épargnés. Les Galaxy Note 10 et Note 10+ n’obtiennent que la partie sécurité de l’accord et pour le moment, il n’y a aucune information sur la question de savoir si ces modèles bénéficieront de modifications supplémentaires ici et là.

Vous pouvez vérifier si la mise à jour logicielle est disponible pour votre appareil en accédant au Réglages menu et sélection Mise à jour logicielle.