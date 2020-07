Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition maintenant officiel (mise à jour: en stock maintenant aux États-Unis)

Mise à jour, 9 juillet 2020 (13 h 04 HE): BTS Army, écoutez! Le Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition est maintenant en stock sur Amazon.com et Samsung.com. Ce n’est pas une pré-commande, mais plutôt une vente générale normale. Si vous agissez rapidement, vous pourriez voir le nouveau téléphone à votre porte ce week-end.

Il existe également un ensemble qui vous offre une paire de Samsung Galaxy Buds Plus BTS Edition assortis. Cependant, la liste Amazon indique que ce lot est en rupture de stock et ne sera pas expédié avant un mois. Cependant, vous pouvez acheter les Buds Plus seuls, auprès d’Amazon ou de Samsung. Vous ne pouvez pas du tout obtenir l’offre de Samsung, donc si c’est ce que vous recherchez, Amazon est votre seule option.

Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous pour commencer à commander votre Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition!

Article d’origine: 14 juin 2020 (19 h 00 HE): Les fans du groupe K-Pop BTS sont pour un régal, car Samsung a annoncé que les éditions Samsung Galaxy S20 Plus et Samsung Galaxy Buds Plus BTS se déroulent officiellement.

Samsung a annoncé les appareils sur son site Web, et pour les fans de BTS, ils sonnent comme un achat vraiment valable. Nous savons déjà que le Samsung Galaxy S20 Plus est un formidable appareil et que le Samsung Galaxy Buds Plus a déjà reçu de nombreux éloges depuis sa sortie. Ajoutez la marque BTS spéciale et vous avez une recette pour l’excitation #BTSARMY.

Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition

Les caractéristiques internes du téléphone restent les mêmes, de sorte que les acheteurs obtiendront toute la puissance à laquelle ils s’attendent, mais ils bénéficieront également d’un nouveau design de cœur violet qui fera ressortir le téléphone de la foule. Il présente également un extérieur en verre et métal violet, pour rester dans le schéma de couleurs BTS.

En ce qui concerne le logiciel, le téléphone est livré avec des thèmes inspirés de BTS préinstallés et la plate-forme de communauté de fans du groupe, Weverse.

À l’intérieur de la boîte se trouve également un ensemble d’autocollants décoratifs et de cartes photo avec des photos des membres du groupe, ce qui est un joli petit bonus pour les fans.

Samsung Galaxy Buds Plus BTS Edition

Quant aux bourgeons, ce sont aussi les mêmes merveilleux appareils que nous avons appris à aimer, mais ils dégoulinent de pourpre. Ils ont également mis en évidence le logo du groupe et l’iconographie du cœur violet.

Comme le téléphone, le Samsung Galaxy Buds Plus BTS Edition comprend également des cartes photo à l’intérieur de la boîte.

Prix ​​et disponibilité de l’édition BTS

Les Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition et Samsung Galaxy Buds Plus BTS Edition sont désormais disponibles en précommande sur Amazon et sur le site Web de Samsung. Les appareils devraient être disponibles le 9 juillet, ce qui est justement le septième anniversaire du collectif de fans de BTS.

Le téléphone lui-même coûte 1249,99 $ déverrouillé, mais vous pouvez réduire ce prix si vous avez un autre téléphone à échanger. Samsung offre jusqu’à 410 $ de rabais pour les échanges de premier plan, ce qui pourrait ramener votre coût total à seulement 839,99 $.

Bien sûr, si vous voulez l’édition Galaxy Buds Plus BTS, ce sera un supplément de 100 $, portant le prix total du téléphone à 1349,99 $.

Intéressé? Découvrez-le sur les liens ci-dessous.

Samsung a également lancé les éditions Galaxy S20 Plus et Galaxy Buds Plus BTS en Inde. Les deux peuvent être réservés à partir de maintenant jusqu’au 9 juillet et seront en vente à partir du 10 juillet. Cependant, Samsung note que l’édition BTS Galaxy S20 Plus ne sera disponible qu’en quantités limitées.

Quant aux prix, l’édition Galaxy S20 Plus BTS coûtera Rs 87 999 (~ 1 165 $). Pendant ce temps, l’édition BTS du Samsung Galaxy Buds Plus est au prix de Rs 14,990 (~ 198 $). Vous pouvez cliquer sur les boutons ci-dessous pour pré-réserver les appareils sur le site Web de Samsung.