Samsung Galaxy S20 FE: une troisième mise à jour logicielle tente de résoudre les problèmes d’écran tactile

Le nouvellement sorti Le Samsung Galaxy S20 FE a reçu un accueil chaleureux car il est livré avec des spécifications de qualité phare mais un prix plus abordable; Cependant, certains utilisateurs du Galaxy S20 FE ont récemment rencontré des problèmes avec l’écran tactile de l’appareil. Samsung a publié deux mises à jour logicielles pour essayer de le résoudre, mais celles-ci n’ont pas résolu le problème et maintenant le géant de la technologie basé en Corée du Sud publie la troisième pour y remédier. SamMobile rapporte que la troisième mise à jour logicielle consécutive, publiée par Samsung pour les propriétaires du Samsung Galaxy S20 Fan Edition, n’est pas encore aussi efficace pour résoudre les problèmes d’écran tactile qu’elle était censée l’être. La nouvelle mise à jour est livrée avec le numéro de version G781BXXU1ATK1 et atteint actuellement les appareils Galaxy S20 FE alimentés par Snapdragon 865.

Selon certaines informations, certains utilisateurs du Galaxy S20 FE ont connu une certaine absence de réponse à l’écran tactile de l’appareil et les deux mises à jour précédentes de Samsung avaient tenté de le réparer. Un rapport utilisateur initial, après l’installation de cette troisième mise à jour logicielle, indique que les problèmes d’écran tactile n’ont pas été complètement éliminés.

Maintenant, cette mise à jour a réussi à corriger un bégaiement induit par le zoom qui semble être moins visible. Les utilisateurs signalent que le problème n’est pas complètement résolu, mais qu’il a été amélioré par cette mise à jour.

Cette mise à jour devrait arriver sur votre Galaxy S20 FE dans les semaines ou jours à venir.