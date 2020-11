Samsung Galaxy S20 FE examen deuxième avis: si près d’être un tueur OnePlus

Samsung Galaxy S20 FE Crédit: David Imel / Autorité Android

Samsung est le plus grand fabricant de smartphones au monde. La série Galaxy S n’est pas seulement la famille phare de la société, mais la série phare d’Android en général. En tant que tel, lorsque la société a lancé le Samsung Galaxy S20 FE, certains ont peut-être pensé qu’il sortait simplement un téléphone amusant pour ses fans, du moins en fonction du nom («FE» signifie «Fan Edition»).

Cependant, il est probable que Samsung avait en tête des objectifs plus néfastes pour le Galaxy S20 FE. Les caractéristiques, la conception et le prix du téléphone le placent en concurrence directe avec les derniers téléphones du segment des «produits phares abordables», notamment ceux de OnePlus. Bien que OnePlus existe depuis environ sept ans, c’est la première fois que Samsung tente de manière aussi agressive d’attraper des clients directement sur le marché habituel de OnePlus.

En tant que fan de OnePlus de longue date, je voulais essayer moi-même le soi-disant «tueur OnePlus». J’ai utilisé le Galaxy S20 FE pendant environ trois jours pour en avoir une idée.

Dans notre examen initial du Galaxy S20 FE, nous l’avons principalement comparé à son homonyme de 1000 $. Je pense que l’aborder sous un angle différent, cependant, pourrait rendre un peu plus clair à quel point ce téléphone est bon – ainsi que pourquoi Samsung a encore du travail à faire s’il veut voler tous les clients de OnePlus.

Le gang est (presque) tout ici

Crédit: David Imel / Autorité Android

Comme je l’ai déjà dit, notre avis sur le Samsung Galaxy S20 FE comparait principalement l’appareil au Galaxy S20 vanille. Le Galaxy S20 est de loin le meilleur téléphone des deux. Il a de meilleures spécifications, une meilleure construction, de meilleurs appareils photo – le téléphone est juste mieux.

Cependant, bien que les ventes récentes aient baissé le prix du téléphone, il a toujours un PDSF de 1000 $ la plupart du temps. À 300 $ de moins sans aucun rabais, le Galaxy S20 FE n’est pas vraiment dans la même situation. Le Galaxy S20 est un produit phare de bonne foi, tandis que le S20 FE est un mid-ranger premium. En ce sens, le comparer au Galaxy S20 n’est pas vraiment juste.

Regardons le Galaxy S20 FE seul. Pour 700 $, vous obtenez un processeur phare de premier plan alimenté par la 5G dans le Snapdragon 865, un écran à taux de rafraîchissement élevé et le trifecta de caméra arrière par excellence (large, ultra-large et téléobjectif). Vous obtenez également une classification IP68, une charge sans fil et inversée et un emplacement pour carte MicroSD. Soyons réalistes: c’est presque tout ce qu’un acheteur de milieu de gamme veut et plus encore.

De plus, certains aspects du téléphone que Samsung considère comme des mesures de réduction des coûts lui profitent en fin de compte. Le passage à un écran plat est le bienvenu pour de nombreuses personnes. Le passage à un capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran n’a pas non plus fait mal. Même le dos en plastique (ne pensez même pas à l’appeler «glasstic») est préférable par rapport au design sandwich en verre qui est si populaire ces jours-ci.

En fait, le seul endroit où le Galaxy S20 FE est vraiment court est la RAM incluse. À 6 Go, cela le place loin derrière la concurrence dans cet espace. Même le Google Pixel 5 dispose de 8 Go de RAM.

Le fait est que le Galaxy S20 FE est le mid-ranger premium à battre en 2020. Ce n’est pas aussi bon que le Galaxy S20, bien sûr, mais ce n’est pas censé l’être.

OnePlus appellerait cela un téléphone «Pro»

Crédit: David Imel / Autorité Android

Si vous regardez les fiches techniques des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, vous pouvez rapidement repérer les éléments qui différencient les deux. La charge sans fil, la classification IP, le taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, la caméra téléobjectif et l’écran 1440p du OnePlus 8 Pro sont les plus importants. Ces mises à niveau donnent à OnePlus la marge de manœuvre dont il a besoin pour facturer 899 $ pour le OnePlus 8 Pro d’entrée de gamme.

N’est-il pas intéressant, alors, que le Samsung Galaxy S20 FE dispose de presque toutes ces fonctionnalités pour 200 $ de moins? Selon ces mesures, le Galaxy S20 FE est un appareil de niveau Pro. Pourtant, il coûte le même prix que le OnePlus 8 vanille et 50 $ de moins que le OnePlus 8T qui vient d’être lancé.

C’est là que le Galaxy S20 FE devient intéressant. C’est aussi quelque chose que nous n’avons abordé que brièvement dans notre examen complet du Samsung Galaxy S20 FE. Lorsque vous comparez l’édition Fan avec la dernière récolte de téléphones OnePlus, vous voyez que Samsung offre beaucoup plus pour un prix comparativement inférieur.

Maintenant, nous pourrions nous disputer toute la journée pour savoir si Samsung est incroyablement agressif, OnePlus reposant sur ses lauriers, ou les deux. Quoi qu’il en soit, le Galaxy S20 FE fait honte à chaque ranger intermédiaire haut de gamme que OnePlus a publié cette année en ce qui concerne la valeur globale.

En tant que fan de OnePlus, je dois le remettre à Samsung

Crédit: David Imel / Autorité Android

Quiconque lit Autorité Android sait régulièrement que je suis fan de OnePlus depuis longtemps. Pour tester le Galaxy S20 FE, j’ai dû mettre de côté mon OnePlus 7 Pro, qui est mon téléphone Android préféré jamais créé.

Normalement, lorsque je teste de nouveaux téléphones, je commence à manquer le OnePlus 7 Pro en quelques heures. Fait intéressant, cela ne s’est pas produit avec le Galaxy S20 FE. Je dis que c’est intéressant parce que je possède également un Samsung Galaxy S20 Ultra, qui est au-dessus des deux téléphones par plusieurs mesures. Cependant, le Galaxy S20 Ultra est tellement énorme et lourd que je déteste l’utiliser au quotidien, quelle que soit sa puissance.

J’aime le Galaxy S20 FE beaucoup plus que n’importe quel téléphone OnePlus lancé cette année.

Le Galaxy S20 FE, cependant, se sentait bien. Il était ergonomique, puissant, fluide et avait une excellente autonomie. Le fait qu’il soit venu dans ma couleur préférée (rouge) n’a pas fait de mal non plus.

Même ma plus grosse bête noire, la découpe de l’écran de la caméra selfie, a cessé de porter sur moi après environ une journée. Notamment, je ne peux pas en dire autant de mon temps avec le OnePlus 8T, qui a une découpe d’affichage similaire. Je pense que le fait que la découpe soit centrée sur le Galaxy S20 FE – et donc loin de mes icônes de notification – fait toute la différence.

Je n’ai certainement pas utilisé tous les téléphones lancés en 2020, mais le Galaxy S20 FE est rapidement devenu mon deuxième favori de l’année (mon numéro un est l’Asus ROG Phone 3, même s’il est également trop gros pour être utilisé au quotidien. ).

Bien joué, Samsung.

Il y a encore du travail à faire, cependant

Crédit: David Imel / Autorité Android

Aussi génial que soit le Galaxy S20 FE, le temps que j’ai passé avec lui m’a laissé souhaiter que certaines choses soient différentes. Samsung mérite tous les éloges du monde pour avoir emballé autant de téléphones à un prix aussi bas, mais il y a certainement place à amélioration.

Le plus gros problème avec le téléphone est l’appareil photo. Bien que la configuration soit absolument la norme d’or (large, ultra-large et téléobjectif), la qualité que j’ai vue n’était tout simplement pas ce que j’attend de Samsung. Dans des conditions idéales, l’appareil photo va bien. Cependant, dès que vous lui lancez un défi, il s’effrite. Je me rends compte que le Galaxy S20 FE par définition ne peut pas avoir le même système de caméra que le Galaxy S20, mais il devrait être meilleur que cela. Consultez notre examen original du téléphone pour voir quelques exemples d’appareils photo.

Deuxièmement, l’affichage n’est pas à la hauteur non plus. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est charmant et la résolution 1080p convient parfaitement à un téléphone de cette tranche de prix. Cependant, la balance des couleurs semblait bancale et il y a des problèmes d’écran tactile très évidents. Samsung a essayé de résoudre ce dernier problème, mais pour autant que je sache, cela se produit toujours.

Enfin, One UI est toujours un désordre gonflé. Je me rends compte que c’est totalement subjectif, alors n’hésitez pas à vous diriger vers les commentaires et à me dire à quel point je me trompe. Cependant, je le souligne parce que Samsung essaie évidemment de voler les clients OnePlus, et ils aiment généralement Oxygen OS. Étant donné que One UI est un peu le contraire d’Oxygen OS, Samsung devra faire beaucoup de travail pour rendre l’expérience One UI plus fluide et plus facile à naviguer s’il veut vraiment gagner sur OnePlus.

Pour preuve, les dernières versions d’Oxygen OS ressemblent plus à One UI qu’à toutes les autres versions précédentes – et les fans de OnePlus n’en sont pas satisfaits. Si Samsung veut convertir les fans de OnePlus de son côté, One UI va nécessiter beaucoup de travail.

Samsung Galaxy S20 FE examen deuxième avis: Plus de téléphones FE, s’il vous plaît

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S20 FE est la preuve que l’entreprise peut créer des téléphones One-Up OnePlus tout en restant abordables. Ce téléphone n’est peut-être pas le «tueur OnePlus» que Samsung aurait pu espérer, mais il est très proche.

Honnêtement, ce téléphone devrait être célébré par les fans de Samsung ainsi que par les fans de OnePlus. Pour les fans de Samsung, le succès de ce téléphone pourrait aider l’entreprise à maîtriser ses ambitions pour la série Galaxy S et à mieux équilibrer ses propositions de valeur. Pour les fans de OnePlus, ce téléphone pourrait allumer un feu sous la société pour améliorer son jeu dans l’espace premium mid-ranger. En ce qui me concerne, OnePlus a beaucoup à prouver en 2021 s’il veut conserver ses utilisateurs.

J’ai très hâte de voir la prochaine itération de la série Fan Edition. J’espère que Samsung pourra améliorer un peu la qualité du matériel, en particulier en ce qui concerne l’appareil photo. J’espère également que One UI 3.0 continuera la tendance de Samsung à rendre son skin Android moins chaotique. Qui sait: si OnePlus continue de livrer des appareils décevants en 2021, mon prochain téléphone pourrait être un Samsung Galaxy S30 FE.