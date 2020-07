Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G pourrait l’emporter sur le Note 20 Ultra en termes d’autonomie

Galaxy S10 Lite

Samsung se prépare à dévoiler le Galaxy Note 20 et La note 20 Ultra dans quelques semaines et la sortie commerciale ont annoncé de nouveaux appareils phares peu de temps après, mais à bien des égards, le smartphone le plus intéressant de la société cet automne pourrait être celui qui verra le jour quelques mois plus tard.

Une batterie plus grosse que celle du Note 20

Juger le S20 FE plus excitant que le « classique » de Samsung Galaxy Note 20 n’est pas une exagération ou une figure de style destinée à mettre en évidence la stratégie de sortie de plus en plus déroutante de la société et sa liste de produits alambiquée, mais plutôt la dure vérité.

Selon GalaxyClub, qui est l’une des publications européennes les plus fiables sous le soleil en ce qui concerne les fuites et les rumeurs sur les téléphones Samsung non annoncés, la variante 5G du Galaxy S20 Fan Edition (numéro de modèle SM-G781) est prête à emballer une batterie lourde avec une capacité nominale de 4370 mAh et une capacité typique de 4500 mAh.

Galaxy Note 20

De toute évidence, la même chose est susceptible de s’appliquer au modèle SM-G780 4G LTE uniquement, ainsi qu’à toutes les versions qui pourraient être officiellement publiées aux États-Unis. Au cas où vous vous poseriez la question, c’est exactement la même capacité de batterie que S10 Lite et S20 + 5G avait pour eux.

Pendant ce temps, le Note 20 d’environ 6,7 pouces devrait généralement comporter une cellule légèrement plus petite de 4300 mAh, avec le 6,9 ​​pouces Note 20 Ultra naturellement à peu près garanti pour élever la barre … à une capacité de batterie de 4500mAh.

C’est vrai, le S20 Fan Edition 5G « low-cost » est susceptible d’emballer exactement la même taille de batterie que le Note 20 Ultra 5G ultra haut de gamme (et ultra-cher). Et avec un écran de 6,5 à 6,7 pouces légèrement plus petit et probablement de résolution inférieure, le modèle nettement moins cher pourrait bien finir par vanter une autonomie de batterie supérieure. Maintenant, ce serait … autre chose.

Spécifications de l’appareil photo « confirmées » et couleurs « gaies »

Bien que rien ne soit gravé dans la pierre avant Samsung le confirme officiellement (en octobre, selon la rumeur), il y a maintenant deux sources crédibles affirmant que le Galaxy S20 Fan Edition 5G sera livré avec un triple système de caméra arrière composé d’un vivaneau principal 12MP, 12MP ultra grand angle objectif et capteur téléobjectif 8MP.

Ce n’est évidemment pas aussi impressionnant que les tireurs arrière inclinés pour les Note 20 et Note 20 Ultra, mais cela pourrait certainement représenter une amélioration significative par rapport aux performances d’imagerie du début de 2020. S10 Lite. Le S20 FE aurait pour objectif de se démarquer de la foule des produits phares de la 5G avec des travaux de peinture accrocheurs, notamment du rouge, du blanc, du vert et de l’orange.

Galaxy S10 Lite

N’oubliez pas que le téléphone est également réputé pour être à la pointe de la technologie Snapdragon 865 SoC, ainsi que 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage interne dans sa configuration d’entrée de gamme.