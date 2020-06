Samsung Galaxy S20 + 5G BTS Edition maintenant en pré-commande, obtenez 50% de réduction sur Galaxy Buds + BTS Edition

Vous pouvez maintenant pré-commander le Galaxy S20 + 5G BTS Edition et vous obtiendrez une réduction de 50% sur le Galaxy Buds + BTS Edition! La version tl; dr de ces produits – ils sont violets et inspirés de l’esthétique du populaire groupe K-pop BTS.

Le Galaxy S20 + BTS Edition n’est disponible qu’en une seule saveur – 128 Go pour 1249 $. Si vous ajoutez le Galaxy Buds + BTS Edition à votre panier de précommande, vous les obtiendrez pour 100 $ au lieu de 200 $. De plus, ceux qui sont assez rapides recevront une affiche BTS avec leur achat.

Les avantages supplémentaires incluent 6 mois de Spotify Premium gratuitement et 4 mois de YouTube Premium gratuitement. Les téléphones seront expédiés le 9 juillet.

Précommander Samsung Galaxy S20 + 5G BTS Edition

Le phénomène K-pop a pris d’assaut le monde entier ces dernières années après être apparu de toute évidence en Corée du Sud au début des années 1990, et tôt ou tard, il était assez évident que la plus grande exportation technologique du pays essaierait d’obtenir une partie de la action avec un partenariat de marketing mondial de haut niveau en quelque sorte.

Si vous ne savez pas ce qu’est le BTS … alors clairement ces appareils accrocheurs revêtus de violet ne sont pas pour vous. Au lieu de cela, leur public cible est composé de membres de la soi-disant armée BTS qui se trouvent être passionnés par les smartphones Android haut de gamme et / ou les vrais écouteurs sans fil à la mode en plus du groupe K-pop le plus prospère du monde.

Le design et le logo emblématiques du cœur violet du groupe de garçons sont plâtrés partout dans les boîtes de vente au détail des Galaxy S20 + 5G BTS Edition et Buds + BTS Edition, dont la première bascule également un dos entièrement violet et même un petit cœur violet imprimé à l’arrière. face au module de la caméra. Le Galaxy Buds + BTS Edition, quant à lui, se présente dans une combinaison élégante violet et noir aux côtés d’un étui de chargement violet et noir aligné avec de petits coeurs violets à l’extérieur.

Bien que cela sonne certainement … un peu beaucoup, tous les accents violets et les empreintes sont faits avec un goût presque surprenant, ce qui rend le combiné en particulier une beauté à voir même pour les non-fans de BTS. Malheureusement, les informations officielles sur les prix sont toujours gardées secrètes pour une raison quelconque, ce qui pourrait bien signifier que ces tourneurs de tête absolus seront considérablement plus chers que leurs homologues « réguliers ».

Pour aider à conclure l’accord, Samsung prévoit de vendre le Galaxy S20 + 5G BTS Edition avec des thèmes inspirés de BTS préinstallés, ainsi que des autocollants décoratifs et des cartes photo spéciales avec des photos des membres du groupe. Enfin et surtout, ceux qui précommanderont le téléphone entre le 19 juin et le 9 juillet aux États-Unis bénéficieront d’une réduction de 50% sur l’édition Galaxy Buds + BTS, ainsi que d’une affiche gratuite BTS en édition limitée.

Pendant ce temps, les précommandes Galaxy Buds + BTS Edition seront livrées avec un chargeur sans fil BTS inclus, et si vous pré-commandez à la fois le combiné et les vrais écouteurs sans fil, vous regardez deux affiches gratuites en édition limitée. Naturellement, nous n’attendons aucun changement en termes de spécifications et de fonctionnalités, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair si le Galaxy S20 + 5G BTS Edition débloqué offrira 128 ou 512 Go d’espace de stockage interne.