Samsung Galaxy S10 + obtient une énorme remise de 550 $ sur Amazon

Le plus cher Le modèle Galaxy S10 + est désormais légèrement moins cher grâce à une nouvelle offre proposée par Amazon. Nous parlons de l’appareil haut de gamme de Samsung pour le premier semestre 2019, qui comprend 1 To de stockage et 12 Go de RAM, le meilleur que la société sud-coréenne puisse offrir.Le Galaxy S10 + 1 To coûte encore une petite fortune à ce jour, donc si vous en voulez vraiment un, préparez-vous à payer jusqu’à 1450 $ pour un modèle déverrouillé. Évidemment, Samsung et d’autres détaillants américains tenteront de rendre le téléphone plus attrayant en offrant un rabais, de sorte que vous pourriez finir par payer moins de 1000 $ pour un.

Dans ce cas, c’est Amazon qui offre un énorme 550 $ de rabais sur le Samsung Galaxy S10 + 1 To. Ce qui rend cet accord encore plus attrayant, c’est qu’Amazon vend la version américaine du téléphone, ce qui signifie que ceux qui l’achètent peuvent l’utiliser sur tous les principaux opérateurs, qu’ils utilisent des réseaux GSM ou CDMA.

De plus, puisqu’il s’agit du modèle américain, il sera équipé du processeur Snapdragon 855 de Qualcomm plutôt que du processeur Exynos 9820 dans la version internationale. Assurez-vous de consulter notre en profondeur Samsung Galaxy S10 + avis pour plus d’informations sur le produit phare.