Samsung Galaxy Note 20 Ultra : des images volées du flagship

Des photos montrant prétendument le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung ont été partagées par le YouTuber Jimmy Is Promo.

Ces photos pourraient être le premier aperçu réel que nous ayons vu de la nouvelle série Note. Samsung a tendance à annoncer les nouveaux téléphones Galaxy Note en août de chaque année. Bien que nous ne puissions pas vérifier les images, elles montrent un appareil très similaire à celui qui a fait l’objet d’une fuite au début de ce mois sur le propre site de Samsung. Elles comprennent également une vue de l’avant du téléphone pour la première fois, montrant une encoche centrée en haut de l’écran.

Une S20 en mieux ?

On peut également voir ce qui semble être le basculeur de volume et le bouton d’alimentation du Note 20 Ultra situé sur le côté droit de l’appareil, similaire au S20. Sur la Note 10 de l’année dernière, ils étaient placés à gauche de l’écran. Jimmy Is Promo affirme également que la fente du stylo et le haut-parleur du bas du téléphone se déplacent à gauche du port de charge. Dans l’ensemble, cependant, les changements semblent mineurs par rapport à l’appareil de l’année dernière.

À l’arrière du téléphone, nous voyons une disposition de la caméra similaire à celle des images divulguées au début de ce mois. La caméra arrière semble inclure un zoom replié, et SamMobile note que le capteur à droite pourrait être soit un capteur 3D ToF, soit un autofocus laser. En termes de logiciel, la Note 20 fonctionnerait avec la version 2.5 de l’interface utilisateur One de Samsung.

Samsung a tendance à sortir ses téléphones Galaxy Note à la fin de l’été, après une annonce faite au début du mois d’août. A moins d’un retard dû à la pandémie mondiale, cela signifie que nous pourrions être à quelques semaines d’une révélation officielle.