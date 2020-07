Samsung Galaxy Note 20 : ce sera pour le 5 août

Samsung a annoncé que son prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu le mercredi 5 août à 10 heures (heure de l’Est). La société devrait dévoiler sa nouvelle gamme d’appareils Galaxy Note 20, ainsi qu’un successeur de son premier pliable, le Galaxy Fold.

Puissance : nouvelle forme, nouvelle norme#Unpacked le 5 août. — Samsung FR (@SamsungFR) July 8, 2020

Le teaser de Samsung est assez cryptique, même selon les normes des invitations techniques, bien que l’éclaboussure de couleur cuivre corresponde aux images du Galaxy Note 20 Ultra – le fleuron de la gamme, selon la rumeur – qui ont été accidentellement publiées sur le site web russe de Samsung au début du mois de juillet.

Des spécifications toujours inconnues

Les rumeurs sont inhabituellement silencieuses quant à ce à quoi il faut s’attendre, malgré le fait qu’une annonce devrait arriver dans moins d’un mois. Bien qu’au moins un véritable appareil Note 20 Ultra ait déjà fait son chemin dans le monde. Le nouveau vaisseau amiral sera censé comporter une triple matrice de caméras arrière, comprenant un objectif de type périscope, ainsi qu’un quatrième capteur qui semble être soit un capteur 3D ToF, soit un autofocus laser.

Galaxy note 20 / Twitter / Samsung Russie

Attendez-vous à voir les habituelles améliorations dans les spécifications, avec l’inclusion du Snapdragon 865 de Qualcomm – ou peut-être même du fameux Snapdragon 865 Plus – qui, comme la gamme S20 plus tôt cette année, fera de 5G la valeur par défaut pour les nouvelles notes, en plus d’une option d’affichage de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Et bien sûr, le Note 20 sera équipé d’un S-Pen, avec éventuellement un ou deux nouveaux trucs dans sa manche

Deux modèles à présenter

Samsung devrait également avoir au moins deux modèles de Galaxy Note 20 – un petit Galaxy Note 20 et un grand Note 20 Ultra, bien que les détails soient maigres sur les différences (à part la taille).

Galaxy note 20 / Twitter / Samsung Russie

La suite du Galaxy Fold – qui porterait le nom de Galaxy Z Fold 2, pour rejoindre la marque du Galaxy Z Flip de Samsung depuis le début de l’année, par SamMobile – serait dotée d’un écran interne plus grand de 7,7 pouces, éventuellement avec un appareil photo découpé similaire aux autres téléphones phares de Samsung. Les spécifications devraient également être améliorées, bien qu’il n’y ait pas encore de détails précis à ce sujet.

Enfin, l’événement pourrait voir l’annonce du Galaxy Z Flip 5G, qui a déjà été révélé grâce au centre de certification chinois TENAA. Cet appareil serait équipé d’un processeur Snapdragon 865 Plus et d’une légère baisse de la capacité globale de la batterie par rapport à la version LTE précédente.