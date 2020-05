Samsung Galaxy Note 20, ce qu’on sait à présent

By

La très attendue Samsung Galaxy N20 est connue sous ce nom de code très évocateur. Quand on sait qu’avec le stylet de la gamme S, les prises de notes n’ont jamais été aussi aisées et dessiner était un pur régal, ce nom de code marquera un tournant majeur ! Comme l’indique le leaker Ice Universe, de nouvelles fonctionnalités sont à venir. Que ce soit au niveau du Software ou du hardware, il faut s’attendre à une petite révolution de la part de Samsung.

Un écran encore plus monstrueux que sur la S20

Les superlatifs ne manquent pas quand il s’agit de décrire l’écran de la Galaxy S20. Elles vont manquer quand il s’agira de parler de la dalle qui animera la prochaine Note 20. Ce ne sera ni plus ni moins que la nouvelle version d’un écran OLED made in Samsung. Oui, une amélioration de celle qui équipe actuellement la gamme S : un écran optimisé 5G. Autant dire un écran qui est fait pour de la 5G, avec une consommation énergétique maitrisée, un design soigné et une nouvelle fonction destinée à protéger les yeux de l’utilisateur.



Du côté des optiques photos, pas de grandes nouveautés puisque la gamme Note reprendra en partie les appareils équipant la gamme S actuelle. La question qui se pose est surtout si on aura droit à une Note 20 Ultra reprenant l’effrayant objectif photo de 108mpx de la Galaxy S20 Ultra.

Niveau performance, on ne sait pas encore grand-chose des puces qui équiperont la future N20. Des oreilles indiscrètes rapportent toutefois que le Graal serait équipé de 16go de RAM en LPDDR5 et jusqu’à 512go de mémoire interne. Le tout sera soutenu par une batterie de 5000mAh. La 5G sera évidemment présente sur ce fleuron de Samsung.

