Samsung Galaxy M51 obtient la certification Bluetooth

La série Galaxy M de Samsung est une gamme de smartphones économiques qui est vendue en ligne uniquement. Le modèle le plus puissant de la série devrait être dévoilé bientôt, et ce serait le Galaxy M51. Les spécifications rumeurs incluent un panneau OLED China Star, ce qui en fait peut-être le premier Téléphone Samsung avec écran AMOLED pour utiliser un écran non fabriqué par le fabricant du combiné. Le SoC Snapdragon 730 devrait être sous le capot avec 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage; on pense qu’un scanner d’empreintes digitales intégré est intégré. À l’arrière se trouve une configuration à quatre caméras qui comprend une caméra arrière de 64MP. Un vivaneau perforé faisant face à l’avant prendra des selfies.

Vendredi, le site Web du groupe d’intérêt spécial Bluetooth a révélé que le Galaxy M51 avait été certifié Bluetooth 5.0 à bord. La liste a également révélé le numéro de modèle du téléphone SM-M515F. La dernière rumeur veut que le téléphone soit rendu public en septembre, comme d’habitude un à deux mois après avoir reçu la certification.

Samsung Galaxy M51 est certifié par le Bluetooth SIG

En Inde, la série Galaxy M et la gamme Galaxy A sont la réponse de Samsung à Xiaomi. Le rapport qualité-prix de ces derniers se vend bien dans le pays où Xiaomi est le fabricant de téléphones le plus populaire. L’Inde est le deuxième marché mondial des smartphones; cependant, étant un pays en développement, les prix sont d’une grande importance. Au cours du deuxième trimestre, Samsung était troisième dans le pays après Xiaomi et Vivo après avoir expédié 2,9 millions de téléphones d’avril à juin. C’était une baisse de 60% par rapport aux 7,3 millions d’unités livrées au cours du même trimestre de l’année dernière.