Samsung Galaxy Buds Pro: tout ce que nous savons à ce jour sur les nouveaux écouteurs TWS

Crédit: Lily Katz / Autorité Android

Samsung monte lentement mais régulièrement les échelons sur le marché mondial des écouteurs TWS, chaque génération de Galaxy Buds représentant une plus grande menace pour les AirPods d’Apple, leaders du secteur. Nous avons vu trois versions des Galaxy Buds jusqu’à présent et la quatrième itération à venir fait déjà la une des journaux grâce à quelques premières fuites et rumeurs. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les prochains écouteurs Samsung.

Samsung est passé des Galaxy Buds aux Galaxy Buds Plus puis aux Galaxy Buds Live. Comme vous pouvez le voir, le surnom des Galaxy Buds est resté constant tout au long et restera probablement pour toutes les générations futures d’écouteurs haut de gamme de Samsung.

On pensait auparavant que les nouveaux Galaxy Buds s’appelleraient Galaxy Buds Beyond. La rumeur a commencé quand une marque déposée avec le nom a été repérée aux États-Unis. Cependant, une récente vague de certifications pointe vers le nom Galaxy Buds Pro.

Les documents publiés par la FCC et l’autorité indonésienne des télécommunications SDPPI font écho à la marque Galaxy Buds Pro avec le numéro de modèle SM-R190. Le même numéro de modèle a également été précédemment repéré dans une certification coréenne. Toutes ces preuves font qu’il est plus que probable que les nouveaux écouteurs Samsung s’appelleront les Galaxy Buds Pro.

En ce qui concerne la date de sortie, Samsung lance généralement une nouvelle paire d’écouteurs aux côtés de ses smartphones phares. Les Galaxy Buds Plus lancés avec le Galaxy S20 et les Buds Live sont sortis avec le Note 20. Conformément à cette tradition, nous nous attendons à ce que Samsung dévoile les Galaxy Buds Pro le même jour que la série Galaxy S21 en janvier.

Conception du Samsung Galaxy Buds Pro

Contrairement aux Samsung Galaxy Buds Live, les Galaxy Buds Pro devraient reprendre le design intra-auriculaire des Galaxy Buds et Galaxy Buds Plus d’origine. Donc, si vous attendiez avec impatience les nouveaux écouteurs en forme de haricot de Samsung, vous devrez probablement attendre un successeur des Buds Live.

Il est largement admis que le Galaxy Buds Pro succédera au Galaxy Buds Plus et que Samsung gardera la série Live séparée. Cependant, il est également plus que possible que les écouteurs à coque soient une expérience unique.

Néanmoins, les Galaxy Buds Pro pourraient offrir un meilleur ajustement en conservant la conception intra-auriculaire plus conventionnelle. Nous n’avons vu aucun rendu des écouteurs eux-mêmes, mais il semble que Samsung change le boîtier de charge pour qu’il ressemble à celui du Galaxy Buds Live.

La liste FCC montre le bas de l’étui de chargement, confirmant un design carré par rapport à la boîte en forme de pilule que nous avons vue sur les précédentes oreilles Samsung.

Spécifications et fonctionnalités

Selon SamMobile, les Galaxy Buds Pro seront livrés avec la suppression active du bruit, une fonctionnalité qui a été manquée sur les Galaxy Buds Plus mais ajoutée aux Galaxy Buds Live. Avec leur conception intra-auriculaire et leur ANC, les Galaxy Buds Pro devraient idéalement faire un meilleur travail d’isolation du bruit extérieur que leurs prédécesseurs.

Les nouveaux écouteurs devraient également comporter un mode Ambiant amélioré afin que vous puissiez entendre les sons importants et rester vigilant.

Selon une certification 3C, l’étui de chargement Galaxy Buds Pro pourrait être livré avec une batterie de 472 mAh. Si tel est le cas, Samsung n’a pas changé la capacité de sa batterie car l’étui Galaxy Buds Live a exactement les mêmes spécifications.

Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur les spécifications et les fonctionnalités du Galaxy Buds Pro, mais nous sommes sûrs que nous en saurons plus sur les écouteurs à l’approche de leur lancement. D’ici là, vous pouvez ajouter cet article à vos favoris pour obtenir toutes les dernières mises à jour sur les écouteurs.