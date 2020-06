Samsung Galaxy A71s 5G UW spécifications

Le Samsung Galaxy A71s 5G UW arbore un écran Infinity-O de 6,7 pouces, un chipset Exynos 980 couplé à 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh. Il y a une configuration à quatre caméras avec un capteur principal 64MP à l’arrière, ainsi qu’un jeu de tir selfie 32MP. Le Galaxy A71s 5G UW sera disponible en juin pour 600 $.