Samsung Free prendra le relais de Samsung Daily en tant que fil d’actualité sur les téléphones Samsung Galaxy

Samsung envisage maintenant de présenter Samsung Free et il remplacera le fil Samsung Daily, qui vous montrait des nouvelles de divers services et sites Web. Samsung Free va assumer ce rôle, et Samsung semble déterminé à offrir une meilleure qualité et à améliorer l’expérience utilisateur. SamMobile rapporte que Samsung Daily va être abandonné. Le géant de la technologie basé en Corée du Sud a publié une note à l’intention de ses utilisateurs, les informant du changement. Samsung Free sera désormais le nouveau flux quotidien pour les utilisateurs de Samsung, et il sera placé sur l’écran d’accueil le plus à gauche. Il présentera un design simplifié, ajoutant plus d’informations sur le flux sur les jeux et les nouvelles dans un nouveau format.

Samsung déclare en outre que le nouveau Samsung Free offrira une navigation plus facile et que le flux sera aligné dans une structure à onglets multiples. De plus, certaines cartes sur Samsung Daily seront supprimées, bien que leurs informations restent disponibles dans leurs applications respectives. Samsung n’a pas précisé quels services n’auront plus leurs cartes dans le flux.