Samsung fait allusion à des téléphones pliables plus minces et plus légers à temps pour le Z Fold 3

Non pas que cela devrait être une énorme surprise, mais Samsung parie gros que les téléphones pliables et la connectivité 5G briseront le cycle de saturation de l’industrie du téléphone. Les fabricants expédient de moins en moins de combinés depuis un certain temps maintenant, car les gens gardent leurs appareils beaucoup plus longtemps qu’auparavant, ce qui montre à quel point même les midrangers d’aujourd’hui sont puissants et capables de prendre des caméras.

Le design du Galaxy Z Fold 3 serait encore plus raffiné que le Z Fold 2

Leur poids considérable – le Le Z Fold 2 pèse 9,95 oz (282,0 g) – et la circonférence (16,8 mm une fois pliée) est apparemment le dernier obstacle avant l’adoption de masse, de sorte que Samsung craquera en les amincissant et en les rendant plus compacts à transporter, tout en offrant les mêmes tailles d’écran immersif, at-il ajouté. Nous ajouterions que Samsung devrait également réduire les prix s’il souhaite une adoption massive, mais nous devrons voir ce que le La balise Z Fold 3 est avant de commenter ce front.





Enfin, M. Lee a répertorié pas moins de dix améliorations drastiques apportées de l’OG Fold au Fold 2: un verre ultra-fin durable, une charnière anti-poussière, un écran plus grand, une expérience optimisée pour le plus grand écran, le multitâche , la conception de la charnière, la vue et la caméra en mode flex, la caméra arrière, le partenariat avec l’écosystème et la collaboration avec la marque.