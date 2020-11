Samsung Exynos 2100 surpassera «  certainement  » le Snapdragon 875

Samsung a récemment dévoilé le Jeu de puces Exynos 1080. C’est le premier SoC du géant sud-coréen basé sur le processus 5 nm et il semble sûrement bon pour une puce de milieu de gamme sur papier. Des fuites de résultats de référence suggèrent qu’il est plus puissant que le Qualcomm Snapdragon 865. La vraie question est de savoir si le futur smartphone haut de gamme de Samsung, l’Exynos 2100, surpasserait le prochain Snapdragon 875, et il semble que la réponse soit oui.

Le célèbre leaker Ice Universe est convaincu que l’Exynos 2100 surpassera le Snapdragon 875. Habituellement, les variantes américaines et chinoises des téléphones phares de Samsung sont alimentées par des puces fabriquées par Qualcomm, et le reste des marchés, y compris l’Europe et le Moyen-Orient , obtenez le SoC Exynos local.

Il est presque certain que le processeur Exynos 2100 a des performances plus puissantes que le Snapdragon 875, et les consommateurs européens ont finalement ri. – Univers de glace (@UniverseIce) 15 novembre 2020

Les smartphones alimentés par Snapdragon sont généralement perçus comme plus puissants, et il y a eu appel croissant à équiper toutes les variantes des puces premium de Qualcomm. C’est probablement la raison pour laquelle Samsung a décidé d’opter pour les conceptions d’Arm au lieu de ses processeurs personnalisés.

L’Exynos 2100 et le Snapdragon 875 devraient avoir le même configuration de base, et même si la puce de Samsung ne parvient pas à surpasser le Snapdragon 875, il est presque certain que la différence entre les deux ne serait pas aussi flagrante qu’avant.

Pour récapituler, les deux puces en comporteront probablement une Armer le noyau Cortex-X1, trois noyaux Cortex-A78 et quatre noyaux Cortex-A55.

L’Exynos 2100 aura probablement le GPU Mali-G78, et le Snapdragon 875 comportera probablement le GPU Adreno 660. Bien que les performances graphiques soient censées être comparables, Qualcomm le sera toujours conserver son avance dans ce département.