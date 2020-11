Samsung Exynos 1080 à venir: les Exynos de milieu de gamme reçoivent une nouvelle technologie (mise à jour)

Samsung a confirmé que la puce Exynos 1080 sera lancée le 12 novembre.

Le nouveau chipset a le dernier processeur Cortex-A78 et le dernier GPU Mali-G78.

Mise à jour: 2 novembre 2020 (00 h 10 HE): Samsung a annoncé le lancement de l’Exynos 1080 le 12 novembre. La société dévoilera le chipset lors d’un événement en Chine. On ne sait pas encore quand nous verrons des téléphones alimentés par le nouveau chipset.

Article original: 14 octobre 2020 (02:36 HE): Le Samsung Exynos 980 a marqué une mise à niveau majeure pour le silicium de milieu de gamme de la société, offrant la 5G pour la première fois dans le segment tout en offrant un bon niveau de puissance CPU et GPU.

La société a récemment révélé via Weibo qu’elle travaillait sur l’Exynos 1080, apparemment en tant que successeur de l’Exynos 980. Maintenant, Samsung Semiconductor a confirmé le nouveau chipset à Autorité Android.

Samsung a également confirmé que l’Exynos 1080 serait équipé des derniers cœurs de processeur Cortex-A78 et du GPU Mali-G78. Si la disposition du processeur ressemble à celle de l’Exynos 980, nous pouvons nous attendre à deux puissantes couleurs Cortex-A78 et six couleurs Cortex-A55 pour les tâches de base.

On pense également que le nouveau chipset pourrait être construit sur un processus de fabrication de 5 nm (au lieu de 8 nm), rejoignant la puce A14 d’Apple utilisée dans sa série iPhone 12. La prochaine génération de SoC phares d’Android devrait également utiliser ce processus, offrant une conception plus petite et une plus grande efficacité.

La société nous a dit qu’une annonce complète était en cours, mais il semble que les téléphones 5G de milieu de gamme de Samsung pourraient être configurés pour une autre mise à niveau majeure en 2021. Nous avons déjà vu l’Exynos 980 dans des téléphones comme le Galaxy A51 5G et A71 5G , il est donc normal que l’Exynos 1080 apparaisse dans les appareils de suivi ou les téléphones à prix similaire.

Nous mettrons à jour l’article dès que Samsung annonce le nouveau processeur. Qu’aimeriez-vous voir des futurs chipsets Exynos de Samsung?