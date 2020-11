Samsung étourdit certains utilisateurs du Galaxy S20 + 5G avec le timing d’une mise à jour logicielle

Certains Les utilisateurs de Samsung Galaxy S20 + en Allemagne et au Royaume-Uni se demandent probablement comment ils ont accéléré le mois de novembre si rapidement. Vous voyez, certaines unités du combiné dans ces pays reçoivent une mise à jour de la version du micrologiciel G98xxXXU5ZTKA qui comprend les correctifs de sécurité Android de décembre deux semaines avant la date prévue. La mise à jour s’accompagne également de quelques modifications mineures de l’interface utilisateur et de l’extermination de certains bugs. La mise à jour est diffusée sur les téléphones Galaxy S20 + enregistrés dans la version bêta de One UI 3.0 et pèse 271,61 Mo.

La nouvelle de la mise à jour a été partagée sur Twitter par un abonné avec le handle de @umarharoon. Précédemment, Samsung a déclaré qu’il aurait One UI 3.0 prêt à être installé sur tous les modèles Galaxy S20 avant la fin de cette année. Et bien que Sammy travaille dur pour respecter ce délai, nous devons noter qu’il n’a publié que récemment le correctif de sécurité de novembre 2020 sur certains appareils. Pas mal pour un fabricant qui n’a jamais été connu pour ses mises à jour opportunes.

Un bêta-testeur de l’interface utilisateur 3.0 dans d’autres pays devrait également recevoir bientôt la même mise à jour. L’interface One UI a été développée par Samsung pour les appareils avec de grands écrans qui ne peuvent pas être atteints en haut par certains utilisateurs. En conséquence, la plupart des éléments de l’interface utilisateur se trouvent près du bas au milieu de l’écran; de cette façon, la callisthénie n’est pas nécessaire pour qu’un utilisateur couvre la majeure partie de l’écran.