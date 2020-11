Samsung étend One UI 3.0 bêta aux produits pliables récents, produits phares de 2019

Crédit: David Imel / Autorité Android

Samsung étend la version bêta de One UI 3.0 aux pliables récents.

La série Galaxy S10 et la gamme Note 20 entrent également dans l’action.

Samsung utilise la version bêta de One UI 3.0 depuis un certain temps maintenant, mais elle a été largement limitée à la série Galaxy S20 et au duo Note 20. Heureusement, il semble que l’entreprise étende le programme bêta à beaucoup plus d’appareils.

Développeurs XDA a repéré plusieurs articles récents sur le forum de la communauté Samsung Corée, révélant que la version bêta de One UI 3.0 débarquera bientôt sur le Galaxy Z Flip 5G et le Galaxy Z Fold 2. Nous sommes heureux de voir les nouveaux pliables sur la liste, mais que faire si vous Avez-vous le produit phare de 2019?

Heureusement, les articles confirment également que la version bêta de One UI 3.0 arrive dans la série Galaxy S10 (S10e, S10, S10 Plus, S10 5G) et la série Galaxy Note 10 (Note 10, Note 10 Plus). Découvrez les images d’annonce ci-dessous, via le forum.

Il n’y a pas de mot sur une date de sortie bêta pour ces téléphones et la société n’a pas encore confirmé la disponibilité en dehors de la Corée. Vous voudrez néanmoins continuer à vérifier l’application Samsung Members pour une option vous permettant de vous inscrire à la version bêta de One UI 3.0.

Heureusement, vous n’aurez peut-être pas à attendre trop longtemps pour une version stable à part entière de One UI 3.0. Samsung a précédemment confirmé que la version stable sera disponible à partir de ce mois-ci. Encore une fois, l’entreprise n’a pas révélé d’appareils spécifiques, mais cela suggère un écart plus petit entre les versions bêta et stables.

