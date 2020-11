Samsung était le premier fabricant de téléphones au monde au troisième trimestre; vous seriez surpris de voir où Apple a atterri

Les dernières données de la société de recherche IDC donnent à Samsung une avance considérable en tant que premier fabricant de smartphones au monde au troisième trimestre. Après avoir expédié 80,4 millions d’unités de juillet à septembre, Samsung détenait 22,7% du marché des téléphones connectés pour une augmentation annuelle de 2,9%. Au cours de la période, Samsung a sorti le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Les téléphones de la série M en ligne de la société ont également bien fonctionné, tout comme la série A aux États-Unis.

Huawei s’est accroché à la deuxième place malgré une baisse de 22% du nombre de téléphones expédiés à 51,9 millions au troisième trimestre. Cela a donné au fabricant chinois assiégé 14,7% du marché mondial des smartphones. Maintenant, êtes-vous prêt pour le plus grand remaniement? Êtes-vous assis? Le numéro trois sur la liste n’est pas Apple. Grâce à une augmentation spectaculaire de 42% des expéditions de téléphones d’une année sur l’autre, Xiaomi a battu Apple pour la troisième place de près de cinq millions de livraisons de téléphones. Le rapport qualité-prix de Xiaomi MO l’a aidé à atteindre une part de marché de 13,1% en livrant 46,5 millions de combinés au cours du trimestre. Apple a chuté à la quatrième place après une baisse de 10,6% des expéditions à 41,6 millions d’unités, ce qui lui donne une part de marché de 11,8%.

Xiaomi a très bien fonctionné en Inde et en Chine et on estime qu’Apple a expédié 41,6 millions de téléphones iPhone au cours du trimestre. La série iPhone 11 a continué à bien se comporter tandis que l’iPhone SE (2020) a fait son entrée.

Voir aussi Une subvention de 40 000 $ pour la maison est un fantasme mais les clients vivent toujours dans l'espoir Xiaomi dépasse Apple dans les expéditions de smartphones du troisième trimestre

Vivo a expédié 31,5 millions de téléphones au cours du troisième trimestre (en hausse de 4,2% sur une base annuelle) avec une part de 8,9% du gâteau des smartphones. La catégorie «autres», qui comprend des marques non mentionnées dans le top 5, a expédié 101,7 millions de combinés représentant une part de marché de 28,8%. Cela correspond à une baisse de 2,4% d’une année à l’autre.

Dans l’ensemble, les expéditions de smartphones au troisième trimestre se sont élevées à 353,6 millions d’unités, une baisse de 1,3% par rapport au nombre expédié au cours de la même période l’an dernier.