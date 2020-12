Samsung devrait-il conserver le Galaxy Note? Voici les avantages et les inconvénients.

Crédit: David Imel / Autorité Android

Un nombre croissant de rapports suggère fortement que nous avons vu le dernier de la série Galaxy Note de Samsung. Le dernier rapport de ce type affirme que le Samsung Galaxy Note 20, sorti en août dernier, sera la dernière note de la famille phablet. À l’avenir, Samsung déploiera les ressources utilisées dans le développement de la note vers sa liste de téléphones pliables. De plus, le stylet S Pen, la caractéristique déterminante de la note, trouvera également son chemin dans le pli.

Le Galaxy Note était un téléphone révolutionnaire à son apogée qui a donné le ton à ce que les smartphones deviendraient finalement. Presque tous les téléphones modernes doivent quelque chose à la série Galaxy Note. Bien qu’il soit judicieux pour Samsung de consolider sa gamme d’appareils phares, la perspective de perdre la note nous fait ressentir les sensations.

Samsung devrait-il emballer le Galaxy Note ou le garder? Voici quelques avantages et inconvénients pour le Galaxy Note et son avenir.

Galaxy Note: Nous en avons besoin!

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Symbole d’état. Le Samsung Galaxy Note a été, pendant de nombreuses années, le summum absolu de la conception et de la technologie des smartphones. En porter un signifiait que vous portiez le téléphone le meilleur et le plus puissant que vous puissiez acheter. C’était un symbole de statut pour ceux qui pouvaient se le permettre. Nous détesterions voir une telle pièce maîtresse disparaître du marché.

Prise en charge du stylet. Le stylet S Pen est encore une caractéristique rare parmi les smartphones. Alors qu’une poignée d’appareils de milieu de gamme de LG et Motorola incluent un stylet, peu d’entre eux ont le stylet Bluetooth du Galaxy Note. Perdre le S Pen serait une honte, en particulier pour les utilisateurs expérimentés. À l’heure actuelle, on dit que le S Pen deviendrait un accessoire optionnel des téléphones pliables de Samsung. Ce n’est pas du tout la même chose.

Tout le monde ne veut pas d’un téléphone pliable.

Vitrine technologique. Samsung a souvent utilisé le Galaxy Note pour présenter sa meilleure ingénierie. Le téléphone est livré avec les meilleures puces, les meilleurs appareils photo et un puissant mélange de logiciels pour que tout fonctionne ensemble de manière transparente. Nous avons appelé le Galaxy Note 10 Plus l’un des meilleurs smartphones de tous les temps, et la série Note fait souvent partie des 10 meilleures listes annuelles.

Les pliables ne sont pas un remplacement de note. Le Galaxy Z Fold 2 est un appareil époustouflant qui effectuera plusieurs tâches avec les meilleurs d’entre eux, mais c’est un facteur de forme totalement différent de la série Note. Tout le monde ne veut pas d’un téléphone pliable. De plus, le Z Fold 2 était incroyablement cher à 2000 $ et aurait besoin d’un tout nouveau verre pour supporter le S Pen. Cela ne ferait qu’ajouter au coût.

Galaxy Note: il est temps de partir

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Trop similaire à S. Une fois que Samsung a commencé à proposer plusieurs tailles d’écran pour la série Galaxy S, il y avait peu de place pour différencier le plus grand Galaxy S et le Galaxy Note. Cette année, le Galaxy S20 Ultra de 6,7 pouces avait presque la même taille que le Galaxy Note 20 de 6,9 ​​pouces. De plus, les puces internes ont été reportées du S20 au Note 20, tout comme de nombreuses fonctionnalités de l’appareil photo. Cela ne laissait guère de séparer les deux autres que le S Pen.

Qui a besoin du stylet? Il est facile de se demander à quel point l’utilisation du stylet S Pen est répandue parmi les propriétaires de Galaxy Note. Était-ce la plupart, beaucoup, certains? J’ai possédé de nombreux appareils Galaxy Note au fil des ans et j’ai rarement utilisé le stylet inclus. Si personne n’utilise le stylet, il n’y a guère de raison de continuer à fabriquer le téléphone. Samsung a sûrement les données nécessaires pour prendre cette décision. À l’heure actuelle, des rapports indiquent que Samsung fera du S Pen un accessoire disponible pour le Galaxy Z Fold 3 lorsque le pliable fera ses débuts l’année prochaine.

Trop cher. Le gigantesque écran du Galaxy Note s’accompagnait d’un prix gigantesque. Les coûts de la série Galaxy Note ont grimpé en flèche ces dernières années, certaines variantes atteignant 1600 dollars. Au moment de la pandémie, il semble y avoir peu d’intérêt pour les téléphones chers.

Les pliables sont la prochaine véritable évolution de la technologie des écrans.

Pas le créateur de tendances qu’il était. Une fois que la grande mode du téléphone s’est répandue, d’autres fabricants de téléphones ont rapidement introduit leurs propres appareils gigantesques. Maintenant, le marché regorge de smartphones à grand écran qui offrent un multitâche en écran partagé et une autonomie monstrueuse. En outre, des entreprises telles que Xiaomi, Oppo, Huawei et d’autres ont fait davantage pour introduire des appareils photo et des technologies de charge innovants sur leurs appareils. La Note 20 Ultra, bien que solide, ne se sentait pas comme la pièce maîtresse de la conception et de l’ingénierie des notes d’autrefois. Au contraire, cela ressemblait à une autre version de la ligne Galaxy S. Plus important encore, le Note 20 secondaire, plus petit, ressemblait à un pneu rechapé fatigué qui ne couvrait pas de nouveau terrain.

Les pliables sont la voie à suivre. L’industrie – et Samsung – ont fait tout leur possible pour augmenter la mise en matière de technologie d’écran. Nous avons maintenant des écrans à 120 Hz sur la plupart des produits phares et la possibilité de regarder du contenu de qualité HDR ou Dolby. Les pliables sont la prochaine véritable évolution de la technologie des écrans et Samsung a beaucoup de place pour y innover. Nous avons vu un énorme saut entre le Z Fold original et le Z Fold 2, tandis que le Galaxy Z Flip offrait sa propre tournure. Si Samsung peut réduire légèrement l’empreinte du Z Fold 3, il pourrait s’agir du remplacement du Samsung Galaxy Note dont nous avons besoin.

Samsung est maman… pour le moment

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung n’a pas commenté les rumeurs autour de ses futurs produits. Il n’a certainement pas confirmé les derniers repots que la note a suivi son cours. Nous pourrions cependant le découvrir bientôt. Les rapports suggèrent que le lancement du Galaxy S21 est proche. Samsung a généralement révélé la gamme Galaxy S fin février. La série 2021 Galaxy S21, en fonction du nombre d’appareils inclus, peut fournir toute la confirmation dont nous avons besoin pour l’avenir du Galaxy Note.

