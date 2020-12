Samsung déploie Android 11 aux propriétaires de Galaxy S20 sur Verizon

Les propriétaires de Samsung Galaxy S20 sur Verizon obtiennent désormais Android 11 et One UI 3.0.

La mise à jour couvre le modèle de base, Plus et Ultra, mais pas le FE.

Cela peut prendre un certain temps pour atteindre tout le monde.

Il y avait un mot que Samsung pourrait publier Android 11 et One UI 3.0 en décembre, et c’est fidèle à sa parole. Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Verizon Engadget) a commencé à déployer la mise à jour Android 11 sur ses variantes du Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.

Comme prévu, la mise à jour tourne en grande partie autour des ajouts One UI 3.0 de Samsung, notamment un contrôle accru sur les écrans d’accueil et de verrouillage, un navigateur Internet amélioré et des améliorations pour tout, du calendrier aux contacts. Il rattrape également les fonctionnalités, telles que la mise à disposition de Wireless DeX à tout le monde.

D’autres améliorations sont liées à Android 11 lui-même, telles que des sections dédiées aux conversations et aux médias dans le panneau rapide ainsi que de meilleures protections de confidentialité.

Cela semble être le premier déploiement aux États-Unis pour la mise à jour Android 11 de Samsung, et vient même avant les modèles Galaxy S20 déverrouillés. Cependant, cela laisse également de nombreuses personnes bloquées à l’aide d’Android 10 dans un avenir proche. Même le Galaxy S20 FE a été exclu du cycle de mise à niveau pour le moment.

Dans l’état actuel des choses, vous devrez probablement être patient même si vous êtes un propriétaire lié à Verizon. La mise à jour ne devrait pas toucher tous les appareils rapidement, et notre unité Galaxy S20 Plus n’a pas encore obtenu le nouveau logiciel au moment où nous écrivons ceci. Néanmoins, c’est une bonne nouvelle si vous espériez utiliser le dernier système d’exploitation de Google sur votre Galaxy avant la fin de l’année.