Samsung confirme qu’il fonctionne sur un téléphone pliable «  plus mince et plus léger  »

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a confirmé qu’il travaillait sur un pliable plus mince et plus léger.

L’appareil en question pourrait être le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Après un début fragile l’année dernière, Samsung a réussi à dominer le segment des téléphones pliables avec sa gamme Z Flip et ses appareils Galaxy Fold. Nous avons déjà entendu des rumeurs concernant les offres pliables de l’entreprise en 2021, et maintenant Samsung a confirmé un détail clé.

Samsung a noté lors du forum des investisseurs 2020 de la société (h / t: L’Elec via SamMobile) qu’il fonctionne sur un nouveau téléphone pliable avec un «design plus mince et plus léger». La société n’a pas dit que ce nouveau téléphone était le Galaxy Z Fold 3, et un graphique d’accompagnement comprend à la fois les lignes Z Flip et Fold. Découvrez-le ci-dessous.

Néanmoins, il va de soi que le Galaxy Z Fold 3 est l’appareil le plus mince et le plus léger en question, car le Z Flip n’était pas exactement épais et lourd. Pendant ce temps, notre propre Eric Zeman a critiqué le Galaxy Z Fold 2 pour son encombrement, affirmant qu’il s’agissait d’une «brique massive».

Plus précisément, le Z Fold 2 pèse 282 grammes par rapport aux 208 grammes du Galaxy Note 20 Ultra – une différence significative. Il serait donc logique que Samsung apporte un design plus fin et plus léger à la gamme Z Fold.

Le graphique de Samsung indique également la prochaine «technologie différenciée» de l’emballage pliable, même si nous ne savons pas trop à quoi nous attendre à cet égard. Mais une rumeur persistante sur le Galaxy Z Fold 3 est qu’il pourrait contenir un S-Pen. Cette forme d’entrée exigerait que le Galaxy Z Fold 3 ait également un écran plus dur, ce qui serait un bonus même si vous ne vous souciez pas du S-Pen.

Il est également intéressant de voir Samsung dire qu’il a l’intention de faire des pliables un «produit grand public», ce qui suggère que nous pouvons nous attendre à une baisse des prix en 2021.

