Samsung confirme le dévoilement du 5G Galaxy Z Fold 2 le 5 août

Un tipster avait raison, l’autre avait tort car le Galaxy Z Fold 2 sera dévoilé le 5 août



Un nouveau look se dévoile.

05.08.2020 pic.twitter.com/OHaF4zCy2C – Samsung Royaume-Uni (@SamsungUK) 19 juillet 2020 Aujourd’hui, nous pouvons couronner le vainqueur du duel comme Samsung lui-même a diffusé un tweet contenant un look mis à jour du logo papillon que le fabricant a utilisé sur le premier Galaxy Fold. Le tweet comprenait les mots « Un nouveau look se déroule » suivi de la date du 5 août. Le papillon se trouve être dans la nouvelle couleur Mystic Bronze que Samsung ajoute en option sur la suite Fold et la nouvelle variante 5G du Galaxy Z Flip.

Samsung écoutait évidemment les clients qui ont déboursé 1 980 $ pour chaque unité OG Galaxy Fold, car il a apporté des changements importants à la suite. L’écran externe de 4,6 pouces était un problème pour de nombreux utilisateurs du modèle d’origine. L’écran était si petit et les lunettes si grandes que son utilisation pour la saisie ou de nombreuses autres fonctionnalités était problématique. Beaucoup ont découvert qu’il était plus facile d’ouvrir l’écran interne de la taille d’une tablette, même pour gérer de petites tâches. Mais le Galaxy Z Fold 2 devrait arborer un écran extérieur plus grand de 6,23 pouces avec des lunettes beaucoup plus minces. Selon les rumeurs, l’écran interne en verre ultra-mince (UTG) pèse 7,7 pouces par rapport aux 7,3 pouces trouvés sur l’unité d’origine et devrait offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela devrait offrir un défilement plus fluide aux utilisateurs et des animations de jeux vidéo améliorées. Il n’est pas clair si l’affichage externe du Galaxy Z Fold 2 comportera également le taux de rafraîchissement le plus rapide, mais nous sommes sûrs de le savoir le 5 août.

La plate-forme mobile Snapdragon 865+, le chipset phare actuel de Qualcomm, devrait alimenter l’appareil avec une configuration standard qui comprend 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Une variante avec 512 Go de stockage serait également entrante. Toutes les versions du téléphone auront un matériel 5G, mais sur certains marchés, la 5G sera désactivée, plusieurs batteries fourniront une capacité combinée de 4365mAh; la batterie offrira une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W. Il est également livré avec le partage de puissance sans fil de Sammy, connu sous le nom générique de charge sans fil inversée. Cela vous permet de transformer le panneau arrière de votre Galaxy Z Fold 2 en un socle de chargement sans fil afin que vous puissiez partager votre batterie avec des amis et des parents pour les aider à charger les batteries sur leurs appareils compatibles.

Juste pour le plaisir, supposons que Samsung va fixer le prix du Galaxy Z Fold 2 à peu près au même prix que l’original (1980 $). L’économie américaine reste décimée par la pandémie et cela pourrait faire de l’appareil une vente difficile aux États-Unis. D’un autre côté, même en période de pré-pandémie, tout le monde ne pouvait pas se permettre d’acheter l’appareil. Et ceux qui peuvent débourser près de 2000 $ pour un téléphone ne sont de toute façon pas du genre à être affectés par une économie atone.

Le 5 août également, Samsung devrait dévoiler la série Galaxy Note 20, la version 5G du Galaxy Z Flip (alimentée par la plate-forme mobile Snapdragon 865+), et plus encore. Vous pouvez regarder les festivités en temps réel à partir de 10h00 HAE (7h00 PDT). Il peut être consulté sur Samsung.com ou la salle de presse Samsung aux États-Unis.