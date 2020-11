Samsung confirme en quelque sorte qu’il fonctionne sur le Galaxy Note 20 FE

Quelques mois à peine après la sortie de la coûteuse série Galaxy S20, Samsung a publié le Galaxy S20 FE. Malgré ses spécifications phares, le téléphone coûte 699 $. Les initiés de l’industrie pensent que le téléphone a été lancé en réponse à une demande terne pour le Galaxy S20. Il a été récemment rapporté que le Galaxy Note 20 ne va pas très bien non plus, et cela a coïncidé avec l’apparition du Galaxy Note 20 FE sur la page de destination officielle du Galaxy S20 FE.

Le site Web ne mentionne que quelques détails concernant le téléphone, car il arborera un écran de 6,5 pouces et comportera le mode nuit. Cela pourrait très bien être des données d’espace réservé, car il y a de fortes chances que le téléphone soit encore en développement.

Le téléphone a été mentionné plusieurs fois sur le site Web

Depuis la sortie de la série Galaxy Note 20 il n’y a pas si longtemps, nous ne nous attendons pas à ce que le Note 20 FE arrive bientôt sur les tablettes. Samsung s’était précédemment engagé à publier de nouveaux smartphones Galaxy FE chaque année, il n’est donc pas si surprenant de voir le Note 20 FE apparaître sur son site Web.

Étant donné qu’il existe déjà différences flagrantes entre le Galaxy Note 20 standard et le Note 20 Ultra, nous nous demandons ce que le Note 20 FE apporterait à la table.