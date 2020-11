Samsung commente les rumeurs de lancement du Galaxy S21

Plusieurs rapports indiquent que Samsung publiera le La série Galaxy S21 plus tôt que prévu, un affirmant qu’il sera dévoilé dans Décembre. Bien qu’il soit hors de propos pour des conglomérats comme Samsung de commenter les rumeurs, cela a implicitement confirmé un changement de plans.

Habituellement, le chaebol révèle de nouveaux téléphones de la série Galaxy S lors de ses événements Unpacked en février ou mars. Le consensus général est que les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra seront annoncé en janvier 2021 et sera mis en vente le même mois.

Interrogé sur les rumeurs entourant la date de lancement du Galaxy S21, un dirigeant de Samsung a apparemment suggéré que la société pourrait modifier le Décompressez le calendrier en réponse à l’environnement de marché en évolution rapide (via SamMobile).

Pourquoi Samsung est-il pressé de lancer le Galaxy S21?

Sur la base de ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il y a deux raisons principales derrière la décision supposée de Samsung de sortir le Galaxy S21 en janvier. Premièrement, le Galaxy S20 n’a apparemment pas répondu aux attentes, et le Galaxy Note 20 ne semble pas aller aussi bien non plus. La société souhaite lancer son prochain téléphone phare dès que possible pour compenser la perte de ventes qu’il semble.

Deuxièmement, Samsung voudrait gagner la part de marché de Huawei. Bien que la société chinoise assiégée ait annoncé le produit phare Mate 40, sa disponibilité sera probablement limitée.

Certains analystes estiment également que le géant sud-coréen veut empêcher l’iPhone 12 de dominer les ventes phares, en particulier dans son pays d’origine, la Corée du Sud, qu’Apple est ciblant spécifiquement cette année en raison de son Taux d’adoption de la 5G.

À première vue, une date de sortie anticipée ne semble pas vraiment être le plus intelligent des plans pour stimuler les ventes phares en chute libre, en particulier lorsque les initiés du secteur pensent que la pandémie de coronavirus n’est pas nécessairement la seule raison derrière les faibles livraisons de Galaxy S20. Au lieu de cela, la baisse de la demande peut avoir plus à voir avec les prix élevés des téléphones phares de Samsung.