Samsung commence les réservations Galaxy Note 20 avec un crédit instantané de 50 $

Samsung a ouvert des réservations pour la ligne Galaxy Note 20.

Si vous réservez maintenant, vous obtiendrez un crédit instantané de 50 $ sur le smartphone.

Cela pourrait être le meilleur moyen d’obtenir une réduction sur le téléphone avant son lancement.

L’événement Samsung Unpacked du 5 août est encore dans quelques semaines, mais cela n’empêche pas la société de vous inviter à mettre de l’argent pour un Galaxy Note 20.

La société a commencé à prendre des réservations pour «le prochain Galaxy» (lire: la note 20) avant Unpacked, et il y a une incitation à s’inscrire tôt. Réservez entre maintenant et le 4 août et vous obtiendrez un crédit instantané de 50 $ pour l’achat du smartphone. Si vous êtes déterminé à être un des premiers utilisateurs mais que vous préférez ne pas payer le prix fort pour le produit phare de Samsung, cela pourrait être votre meilleure chance d’obtenir une réduction.

Le processus de réservation vous demande de fournir des informations de contact de base et de choisir votre opérateur préféré (ou un modèle déverrouillé), bien que vous soyez autorisé à changer de réseau lorsque vous passez la commande finale.

Le plus gros obstacle peut être de choisir l’appareil qui vous convient le mieux. Selon certaines rumeurs, Samsung introduirait au moins deux variantes du Galaxy Note 20 à Unpacked, chacune avec ses propres avantages.

La pièce maîtresse devrait être le Galaxy Note 20 Ultra, un homologue approximatif du Galaxy S20 Ultra. On pense que le Note haut de gamme a un écran de 6,9 ​​pouces, 1440p avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et un revêtement Gorilla Glass Victus plus résistant. Vous obtiendrez la caméra arrière principale 108MP du S20 Ultra sans le zoom spatial ainsi que les capteurs ultra-larges et téléobjectif 12MP. Il peut être livré avec au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible, avec un Exynos 990 ou une puce Snapdragon récente (éventuellement la 865 Plus) en fonction de votre région.

Word a également émergé d’une note 20 standard moins coûteuse. Elle aurait un écran plus petit de 6,7 pouces, 1080p avec un taux de rafraîchissement plus conventionnel de 60 Hz et une configuration de caméra plus modeste qui comprend une caméra principale de 12 MP, une ultra-large de 12 MP et une caméra 64MP pour les prises de vue au téléobjectif virtuel. Il utiliserait un processeur similaire à celui du Note 20 Ultra, mais avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible.

Les deux téléphones pourraient avoir un nouveau S-Pen à faible latence avec une sensation d’écriture plus naturelle et une intégration Microsoft OneNote.

On ne sait toujours pas combien vous devrez payer lorsque les précommandes seront lancées pour de bon. Cependant, la famille Galaxy Note 10 a commencé à 950 $. Vous paierez probablement une prime même avec le crédit de 50 $ pris en compte.

