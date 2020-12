Samsung brevète un anneau qui est un chargeur sans fil auto-alimenté

Les batteries de smartphones ont parcouru un long chemin, mais même en 2020, l’anxiété liée aux batteries est un problème auquel de nombreuses personnes doivent faire face au quotidien. Alors que nos téléphones remplacent de plus en plus d’appareils et même nos portefeuilles, il devient de plus en plus important qu’ils soient alimentés à tout moment. Et bien que transporter une banque d’alimentation ou un boîtier de batterie soit la solution de choix aujourd’hui, Samsung envisage quelque chose de beaucoup plus élégant pour l’avenir.

Un brevet déposé par Samsung au bureau des brevets de Corée du Sud a été publié aujourd’hui, révélant un petit appareil très curieux. Le brevet a été rapidement repéré par GalaxyClub et décrit un anneau destiné à recharger votre smartphone.

Cependant, l’appareil n’est pas alimenté par une batterie enroulée autour de votre doigt. Au lieu de cela, un disque magnétique à l’intérieur de l’anneau déplacé par les mouvements de votre main crée de l’électricité. En gros, il y a un petit générateur intégré dans l’anneau. Mais ce n’est pas tout. Outre l’énergie cinétique de vos mouvements, l’anneau pourra également transformer la chaleur de votre corps en électricité, selon le brevet.

Schéma de l’appareil tel qu’illustré dans le dépôt de brevet

Bien sûr, il y aura également une petite batterie pour contenir l’électricité générée avant de la transférer sur votre téléphone. C’est là que la partie intelligente de l’anneau entre en jeu. Au lieu d’avoir à brancher votre téléphone avec un câble ou à le laisser sur un chargeur, l’anneau chargera le téléphone pendant que vous l’utilisez. Si vous tenez un téléphone en ce moment, vous remarquerez que votre anneau ou votre majeur est juste en face de l’endroit où se trouveraient les bobines de charge sans fil (ou si votre téléphone est en charge sans fil).

Comme pour tout appareil qui fait sa première apparition dans un brevet, il reste encore beaucoup de travail à faire avant qu’il n’atteigne le consommateur, même si cela se produit à un moment donné. Et cet anneau a un certain nombre de défis à surmonter, principalement liés à la taille des composants.

Récolter la puissance de notre mouvement n’a rien de nouveau, les montres le font depuis de nombreuses décennies, mais les téléphones nécessitent beaucoup plus d’énergie pour fonctionner, nous devrons donc attendre de voir à quel point un appareil comme cette bague proposée sera viable.