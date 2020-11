Samsung aurait commencé ses efforts pour réduire la part de marché de la série Galaxy Note

Un rapport fraîchement sorti de Corée du Sud a réitéré les rumeurs selon lesquelles Le Galaxy S21 sortira en janvier et le modèle le plus haut de gamme prend en charge le stylet S Pen.

ET News (traduit ici) dit (via leaker avions cosy ) que Samsung a commandé des numériseurs pour le Galaxy S21 Ultra et que la production de masse devrait bientôt commencer. Les numériseurs sont des capteurs placés sous l’écran d’un appareil pour garantir la compatibilité du stylet.