Samsung arrête la mise à jour OneUI 3.0 pour les produits phares plus anciens en raison de problèmes d’épuisement de la batterie

Samsung avait déjà déployé la version basée sur Android 11 Mise à jour bêta OneUI 3.0 pour le Galaxy S20 et Notez 20 plus tôt ce mois-ci. La société a commencé à mettre à jour les produits phares de l’ancienne génération comme les séries Galaxy Note 10 et Galaxy S10, mais il semble qu’il y ait un problème avec ces appareils. Selon un article sur le site Web de la communauté Samsung (repéré par Tizenhelp), la société coréenne a interrompu le déploiement « Stabiliser les erreurs survenues depuis le lancement de la version bêta de la série Note 10. »





Les utilisateurs des pages de la communauté Samsung ont signalé que les «erreurs» se manifestaient principalement par l’épuisement de la batterie des appareils Note 10 et Note 10+ après la mise à jour. Certains utilisateurs de Note 10 signalent également des pannes d’applications et une instabilité générale du système. La mise à jour bêta OneUI 3.0 pour les Galaxy S10, S10 +, S10e, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold 2 et leurs variantes 5G sont désormais reportées indéfiniment. Il n’est pas clair si ces problèmes modifieront la sortie du OneUI 3 officiel, mais comme les erreurs n’affectent que les anciens produits phares, il est prudent de supposer que la série Galaxy S20 et la série Note 20 obtiendront le nouveau logiciel dans les délais. Les téléphones Samsung plus anciens pourraient attendre plus longtemps.