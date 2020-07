Samsung apporte une fonctionnalité de caméra phare à la série Galaxy A

Le DJ de Samsung Koh a été enregistré l’an dernier, affirmant qu’il essaiera de le mélanger dans le milieu de gamme et y introduira des fonctionnalités uniques ou phares pour mieux différencier la série A. Bien sûr, cela n’a pas été dit explicitement, mais avec cette décision, il vise à conjurer l’assaut des marques chinoises qui déciment le milieu de gamme de tout le monde et empiètent sur le gazon haut de gamme avec des propositions d’optimisation des ressources.

En conséquence, Samsung est non seulement descendu sur le marché avec ses téléphones équipés de la 5G, introduisant la technologie naissante dans ses portefeuilles de milieu de gamme, mais en augmentant, il a brouillé la frontière entre son produit phare S et la série A.

Non seulement ses midrangers ont maintenant des lecteurs d’empreintes digitales intégrés, des corps en verre, de généreuses quantités de RAM / stockage et une grosse batterie, mais aussi des systèmes de caméras multi-lentilles, le tout à des prix compétitifs.

La série A de Samsung recevra des caméras OIS

Il y a une chose que la ligne A n’a pas, cependant, et ce n’est pas des processeurs phares ou des écrans 1440p – ceux-ci ne sont pas attendus à leurs prix et leur valeur ajoutée est avec des rendements décroissants au-delà d’un certain point – mais plutôt stabilisation optique de l’image.

C’est vrai, croyez-le ou non, Samsung équipera la future série Galaxy A 2021 de caméras OIS, ce qui jusqu’à présent n’était pas présent même sur leur échelon de milieu de gamme supérieur comme les modèles A71, A81 ou A91.

Les médias coréens rapportent que Des caméras stabilisées optiquement arriveront précisément sur ces numéros de modèle pour les modèles 2021 de la gamme Galaxy A. Cela est parfaitement logique d’un point de vue commercial, car les téléphones coûteux de la ligne S ne se vendent pas aussi bien qu’avant, en partie à cause de la pandémie, en partie à cause de la saturation du marché et du point d’inflexion des prix atteint au cours des deux dernières années. .

Les best-sellers de Samsung sont en fait des téléphones de la série A, et leur apporter plus de fonctionnalités phares rendra la gamme encore plus attrayante l’année prochaine. Eh bien, Samsung a généralement annoncé les premiers téléphones de la gamme en décembre de l’année précédente, alors recherchez des modèles Galaxy A optiquement stabilisés avec une connectivité 5G pour faire le tour des annonces pour les vacances.