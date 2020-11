Samsung apporte une assistance vocale à la Galaxy Watch Active2

Samsung a récemment publié une petite mise à jour pour le Galaxy Watch Active2 qui apporte une fonctionnalité qui était exclusivement disponible pour les utilisateurs de Galaxy Watch3: l’assistance vocale pendant l’exercice. Après la mise à jour, vous pourrez écouter la voix pendant un entraînement via vos écouteurs Bluetooth. C’est un moyen beaucoup plus simple de transmettre des informations importantes telles que la fréquence cardiaque et la distance de course pendant que vous vous entraînez.

Si vous définissez un objectif pour votre entraînement et que vous utilisez la Galaxy Watch Active2 pour suivre votre exercice, vous serez averti par la voix lorsque vous aurez atteint cet objectif. De plus, vous recevrez des instructions vocales qui vous diront ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif.

C’est une fonctionnalité très intéressante que les utilisateurs de Samsung Galaxy Watch Active2 pourront désormais utiliser sans rien payer, contrairement aux utilisateurs de Fitbit qui doivent payer un abonnement premium Coach pour bénéficier de tels avantages.

Le changelog repéré par TizenHelp mentionne également que la mise à jour ajoute de la stabilité à diverses fonctions, ainsi que des corrections de bogues. Le déploiement a débuté en Corée du Sud plus tôt cette semaine, mais il sera disponible dans le monde entier très bientôt.