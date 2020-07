Samsung améliore son jeu de milieu de gamme, apporte les fonctionnalités de l’appareil photo S20 à A51, A71

Crédit: David Imel / Autorité Android

Une mise à jour du firmware est en cours de déploiement sur les Galaxy A51 et Galaxy A71.

La mise à jour comprend un certain nombre de nouveaux modes et fonctionnalités de l’appareil photo.

D’autres applications préinstallées recevront également de nouvelles fonctionnalités.

Samsung apporte une multitude de fonctionnalités de caméras phares au Galaxy A51 et Galaxy A71 dans la dernière série de mises à jour du firmware. Alors qu’un certain nombre d’autres applications préinstallées recevront des ajustements, l’application appareil photo verra les modifications les plus importantes.

Les Galaxy A51 et Galaxy A71 disposeront désormais d’un mode appareil photo Pro dans la même veine que la série Galaxy S20. Cela permettra aux utilisateurs d’ajuster manuellement la mise au point et la vitesse d’obturation et est une aubaine pour ceux qui exigent un contrôle plus complexe de leur matériel photo.

La prise unique, un mode qui enregistre automatiquement la vidéo et capture des images fixes avec des filtres, arrivera également sur les deux téléphones. D’autres modes comme Night Hyperlapse et My Filters font également la coupe.

La mise à jour est un signe bienvenu que Samsung souhaite sérieusement filtrer les fonctionnalités de photographie phares sur ses appareils moins chers.

Bien que les Samsung Galaxy A51 et Galaxy A71 n’emballent pas le même matériel de caméra que les goûts du Galaxy S20 Ultra, ils restent des vivaneaux capables. Le Galaxy A51 est doté d’une caméra arrière principale de 48 mégapixels soutenue par un vivaneau ultra-large de 12 mégapixels, d’une caméra macro de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Le Galaxy A71 propose une gamme similaire avec un capteur 64MP dans le rôle principal.

Pour les mélomanes, Samsung déploie Music Share sur les deux appareils, une fonctionnalité qui rationalise le processus de partage de musique sur plusieurs téléphones et appareils Bluetooth.

En outre, les textos fréquents verront également des fonctionnalités améliorées du clavier Samsung, avec une meilleure prédiction d’action, des gestes de balayage pour supprimer à deux doigts et des outils de traduction en ligne.

Attendez-vous à ce que les mises à jour du firmware des deux appareils soient déployées dans les semaines à venir.