Samsung a une bonne surprise en magasin pour le prochain événement de lancement du Galaxy S21

Galaxy Buds +

Étant donné que Samsung est censé tenir son premier événement spécial Unpacked de l’année prochaine en janvier au lieu de février, vous vous demandez peut-être ce que cela signifie pour d’autres produits en plus du haut de gamme Famille de combinés Galaxy S21.

De toute évidence, il est peu probable que ces écouteurs minuscules portent le surnom de Galaxy Buds 4 (ou même Buds 3), arrivant sur les talons du Galaxy Buds Live et Buds Plus est sorti plus tôt cette année.

Malheureusement, le nom réel n’est pas encore gravé dans le marbre, bien que nous ayons entendu beaucoup de chuchotements ces derniers temps à propos de quelque chose appelé Galaxy Buds Beyond. Que ce label marketing au son cool se matérialise ou non dès janvier 2021, les initiés de SamMobile s’attendent à ce que les « mises à niveau habituelles pour améliorer la qualité sonore » se concrétisent parallèlement à l’intégration de la suppression active du bruit de pointe (ANC ) La technologie.

Alors que la fonction ANC a fait ses véritables débuts sans fil Samsung sur les Galaxy Buds Live, ces écouteurs imminents mystérieux sont censés adopter un design intra-auriculaire conventionnel plutôt que la forme très inhabituelle du premier casque à réduction de bruit de la société.

En d’autres termes, les Galaxy Buds Beyond pourraient ressembler beaucoup à la première génération Galaxy Buds et les Buds + tout en empruntant la plus grande fonctionnalité des Buds Live et en améliorant la qualité audio globale. Des améliorations du mode ambiant seraient également en cours de préparation, et Selon une rumeur précédente, l’autonomie de la batterie alimentée par l’étui de chargement sans fil de nouvelle génération restera largement inchangée par rapport aux excellents chiffres des Galaxy Buds Live.

Le prix est en suspens pour le moment, mais quelque chose nous dit Samsung ne pourra pas descendre en dessous de 170 $. Espérons simplement que l’entreprise n’ira pas non plus à environ 200 $.