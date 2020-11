Samsung a sorti un plus grand Galaxy Z Fold 2, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Samsung a lancé un nouveau téléphone similaire au Galaxy Z Fold 2 mais avec un corps plus grand.

Il s’appelle le Samsung W21 5G et présente une finition or métallique.

Le téléphone pliable n’est actuellement disponible qu’en Chine.

Le Galaxy Z Fold 2 de Samsung est déjà un appareil massif à transporter, mais la marque a maintenant lancé une version encore plus grande du téléphone pliable.

Appelé Samsung W21 5G, l’appareil n’est actuellement disponible qu’en Chine. Non, ce n’est pas la variante chinoise du Galaxy Z Fold 2 car Samsung la vend déjà dans le pays.

La seule différence entre le W21 5G et le Z Fold 2 est un design plus flashy et un corps plus grand.

La coque du W21 5G arbore une finition or métallique avec une texture nervurée sur le panneau arrière. Il est toujours recouvert de verre à l’arrière, mais nous ne savons pas si Samsung utilise le même Gorilla Glass Victus qu’il utilise sur le Galaxy Z Fold 2. La société a également attaché un «film optique nano-niveau 7 couches» à le dos en verre pour ajouter à l’aspect or poli du téléphone.

Ailleurs, le Samsung W21 5G continue de porter un écran principal de 7,6 pouces et un écran extérieur de 6,23 pouces. Les autres spécifications du téléphone sont également identiques à celles du Galaxy Z Fold 2, notamment la puce Snapdragon 865 Plus, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, deux emplacements SIM et Android 10.

Le prix du téléphone est de 19 999 yuans chinois (~ 3019 $) par rapport au prix de 17 000 yuans chinois du Galaxy Z Fold 2 (~ 2566 $). Il n’y a pas de mot sur un lancement mondial de l’appareil. La série W de Samsung ne se vend traditionnellement qu’en Chine, nous doutons donc qu’elle portera ce nom même si Samsung lance le téléphone sur d’autres marchés.

