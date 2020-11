Samsung a produit le téléphone 5G le plus vendu dans le monde en septembre

Alors que les opérateurs mondiaux continuent de développer leurs réseaux 5G, le nombre de combinés 5G vendus continue d’augmenter. Et avec Apple publiant ses premiers modèles d’iPhone compatibles 5G, les consommateurs du monde entier sont de plus en plus informés sur la prochaine génération de connectivité sans fil. Les vitesses de téléchargement des données 5G seront à terme jusqu’à 100 fois supérieures aux vitesses de données que les utilisateurs peuvent recevoir à l’aide de signaux 4G LTE. Les films haute résolution dont le téléchargement prend quelques minutes seront terminés en quelques secondes. De nouvelles industries seront créées et la 5G aidera à créer un boom économique dans ces pays en premier pour profiter des vitesses de données plus rapides.

Samsung et Huawei dominent la liste des fabricants vendant les combinés 5G les plus populaires en septembre



La 5G est également une aubaine pour les fabricants de smartphones, car les consommateurs devront acheter de nouveaux téléphones pour se connecter à un réseau 5G. Selon Counterpoint Research, le téléphone 5G le plus populaire en septembre (le dernier mois pour lequel des données ont été publiées) était le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G avec 5% du marché. Le combiné est Le modèle compatible 5G le plus avancé de Samsung cette année avec un écran AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces offrant une résolution de 1440 x 3088 et un rapport d’aspect de 19,3: 9. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le défilement et l’animation à l’écran sont fluides car l’affichage se met à jour 120 fois par seconde. L’appareil est alimenté par le meilleur chipset Snapdragon, le 865+, et dispose de 12 Go de mémoire et de 128 Go de stockage. Le réseau de caméras arrière comprend un appareil photo principal de 108 MP (qui utilise un binning de pixels 9: 1 pour fournir des images 12 MP plus nettes avec moins de bruit), un téléobjectif 12 MP avec zoom optique 5x et un appareil photo Ultrawide 12 MP. Il y a un vivaneau selfie 10MP à l’avant de l’unité et une batterie 4500mAh maintient les lumières allumées.

Voir aussi OnePlus facilite la vie de ceux qui voyagent en avion Les dix meilleurs smartphones 5G vendus dans le monde en septembre par part de marché

Cet appareil était donc le smartphone 5G le plus vendu dans le monde en septembre. Deuxièmement, avec une part de 4,5% du gâteau du combiné 5G, était le Huawei P40 Pro. La série « P » de la société se concentre sur la photographie (d’où le nom de la ligne). Huawei a également capturé les troisième et cinquième téléphones 5G les plus vendus en septembre avec le Huawei nova 7 et le Huawei P40 avec des parts de marché de 4,3% et 3,8% respectivement. Pris en sandwich entre la paire est le Samsung Galaxy S20 +, qui était responsable de quatre téléphones 5G sur 100 vendus dans le monde au cours du neuvième mois de 2020.

Si vous n’incluez pas le Honor 30S, qui était numéro 9 dans le top dix avec une part de 2,8% des téléphones 5G vendus en septembre, Samsung et Huwaei avaient chacun trois appareils sur la liste. Huawei vient d’accepter de vendre la ligne Honor. Huawei a profité de bonnes ventes en Chine où la 5G a eu une pénétration de 50% au troisième trimestre. En parlant de Chine, deux des fabricants de téléphones émergents du pays ont livré les sixième et septième téléphones 5G les plus populaires au cours du mois avec les vivo Y70 (3,6% de part) et l’Oppo Reno 4 (3,1%).

le Samsung Galaxy Note 20 était huitième avec une part de marché de 2,9% et l’Oppo A72 était 10e avec une part de marché de 2,7%. Depuis le Apple iPhone 12 et L’iPhone 12 Pro n’est sorti qu’en octobre, nous devrons attendre le prochain rapport pour voir si ces modèles d’iPhone ont percé le top 10 le mois dernier. Le plus petit et le plus grand des modèles d’iPhone 12, le iPhone 12 mini et L’iPhone 12 Pro Max a été publié ce mois-ci, nous ne verrons donc pas comment ces deux combinés 5G se sont comportés avant la diffusion de la liste de novembre.

Avec sept des 10 meilleurs téléphones de la liste produits par les fabricants chinois, il n’est pas surprenant que plus de 60% du marché mondial de la 5G soit situé en Chine. Et comme le souligne Counterpoint, la 5G n’est plus l’apanage des seuls riches. Les téléphones économiques 5G d’Oppo et vivo ont été inclus dans la liste et la série Galaxy A de Samsung, bien qu’elle ne soit pas représentée dans la liste des dix premiers, dispose également d’unités avec connectivité 5G. Les chipsets moins chers avec les capacités 5G de Qualcomm et Mediatek rendent cela possible.