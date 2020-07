Sampdoria Genoa contre l’AC Milan en direct aujourd’hui à la télévision, en direct et en direct

Dans la lutte pour la qualification directe pour la Ligue Europa, Milan veut accumuler plus de points à Gênes aujourd’hui et confirmer davantage la bonne forme depuis le redémarrage. Ici, vous pouvez découvrir où regarder le match à la télévision et diffuser en direct.

Quand et où joue la Sampdoria Genoa contre l’AC Milan?

La Sampdoria accueille Milan ce mercredi 29 juillet à 19h30 au Stadio Luigi Ferraris, qui abrite la Sampdoria et le CFC Gênes.

Regardez Sampdoria Genoa – AC Milan en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Suivez la Sampdoria Genoa contre l’AC Milan en direct aujourd’hui

Comme pour tous les jeux de Serie A, vous pouvez profiter SPOX également un ticker en direct pour ce match, qui vous informe de tous les objectifs, cartes et chances.

Sampdoria Genoa: de bonnes performances après le redémarrage

Si la Sampdoria risquait toujours d’être reléguée avant la pause Corona, elle a constamment récolté des points après la reprise et a pu fêter la relégation tôt. Avant la journée, ils occupent désormais la 15e place avec 41 points, neuf points avant le premier rang de relégation.

Il s’agit de la huitième saison consécutive du club, mais cette année, elle fait pire que les saisons précédentes, lorsque la Sampdoria était en grande partie capable de terminer dans le top dix.

AC Milan: vue de la cinquième place

Milan est également dans une forme impressionnante et depuis la reprise, la meilleure équipe de Serie A. L’entraîneur Stefano Pioli fait preuve de respect pour les dernières apparitions de l’adversaire et le travail de son collègue entraîneur:

« La Sampdoria est une équipe en bonne forme. Elle sera lucide car elle a déjà assuré la sécurité. Ranieri a fait un travail brillant. D’un point de vue tactique, ce sera difficile et nous avons besoin de clarté et de précision technique. »

Malgré quatre points de retard sur l’AS Roma, Milan veut toujours terminer cinquième pour sauver le tour de qualification pour la Ligue Europa, explique Pioli: « Nous pensons toujours pouvoir atteindre la cinquième place. Nous devons marquer autant de points à la fin. collecter autant que possible. La cinquième place ferait toute la différence, surtout en septembre parce que nous aurions tout de suite beaucoup de jeux. «

Sampdoria Genoa vs AC Milan: record et derniers duels

Jusqu’à présent, il y a eu 130 rencontres entre les deux équipes, dont Milan a remporté exactement la moitié avec 65 victoires. Sampdoria a 32 victoires, 33 matchs se sont soldés par un match nul.