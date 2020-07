Samantha Stosur sautera le reste de 2020 mais promet de revenir – Tennis

L’ancienne championne de l’US Open, Samantha Stosur, a décidé de s’absenter le reste de 2020 au milieu de la pandémie de COVID-19 après être devenue mère le mois dernier, mais l’Australienne de 36 ans a promis de retourner au tribunal l’année prochaine. Stosur a récemment annoncé ce mois-ci que sa partenaire Liz Astling avait donné naissance à sa fille Evie en juin.

Le WTA Tour féminin devrait redémarrer avec le Palermo Ladies Open le 3 août après que l’épidémie de Covid-19 ait forcé la suspension des événements professionnels début mars. Les Grands Chelems de l’US Open et de l’Open de France sont toujours au calendrier 2020.

« Avec le calendrier à venir, avec COVID, avec la quarantaine et avec toutes les autres choses que vous allez devoir gérer, j’ai décidé que je vais prendre le reste de l’année », a déclaré Stosur Tennis Australie. «Je vais rester ici, profiter de ma famille, passer par tous ces petits jalons qu’Evie va franchir au cours des six prochains mois et vraiment apprécier d’être à la maison.»

Stosur a atteint le quatrième rang en carrière en 2011 et a battu Serena Williams à New York pour son premier titre du Grand Chelem en simple la même année. Elle espère que le bonheur de la famille jouera en sa faveur lorsqu’elle recommencera à jouer.

«De nombreux joueurs ont fait la même chose et je pense que le commentaire retentissant est: ‘J’ai en fait mieux joué et j’aime ça’ et vous sortez du terrain et vous ne vous inquiétez pas de savoir si c’était une mauvaise perte, ou ce qui s’est passé sur le court. , » dit-elle.

«Cela m’aide probablement aussi à me détendre un peu plus, car il y a quelque chose de plus grand et de plus important que ce match de tennis que vous venez de jouer. En fait, j’ai hâte de voir cette perspective et de pouvoir jouer, faire mon travail, rentrer à la maison ou si nous sommes en voyage, et profiter de ces moments avec elle parce que je pense que c’est quelque chose qui va être très spécial.

Partager : Tweet