2020-10-31 02:00:12

Sam Smith est prêt à tomber amoureux de n’importe quel sexe, car il s’agit plus de la personne que de la façon dont elle s’identifie.

Sam Smith est prêt à tomber amoureux de tout sexe.

Le hitmaker de « How Do You Sleep » – qui a déjà fréquenté la star de « 13 Reasons Why » Brandon Flynn – insiste sur le fait qu’ils ne se soucient pas de savoir avec qui ils finissent par sortir, car il s’agit plus de la personne que de la façon dont elle s’identifie.

Ils ont dit: « Je n’ai jamais vraiment joué selon les règles du jeu. J’aime les gens et la personne pour qui je craque, c’est pour ça que je craque. Je ne sais pas qui ça va être. Maintenant, je ne sais pas quoi le sexe qu’ils seront, pour être tout à fait honnête, et c’est une chose libératrice – ne pas être limité à une catégorie de personnes. Je tombe juste amoureux de celui dont je tombe amoureux. En général, je n’ai jamais vraiment pensé aux gens, à aucun humain des êtres humains, en termes rigides. J’ai grandi dans une famille où l’équilibre des pouvoirs entre les sexes et toutes ces choses ont été complètement modifiés. Ma mère travaillait, mon père était un mari au foyer. Mes sœurs sont des femmes incroyablement fortes. »

Et le chanteur de 28 ans est heureux d’avoir changé ses pronoms car cela leur a permis de se sentir «complètement comme eux» et de «profiter» de leur vie.

S’adressant au journal The Sun, ils ont ajouté: « J’ai toujours ressenti ce que j’ai ressenti. Ce n’était pas un sentiment nouveau, c’était juste la découverte d’une langue et d’une communauté de personnes qui ressentaient la même chose. C’est Cela a été un processus de se sentir entendu et vu – qu’il y a un espace dans lequel je peux vivre et profiter de ma vie et me sentir complètement comme moi, et être traité comme tel. Je pense que c’est la différence avec les pronoms. »

Sam avait précédemment admis qu’ils avaient « toujours été non binaires ».

Ils ont dit: « J’ai toujours eu une petite guerre dans mon corps et mon esprit … Je ne suis ni un homme ni une femme, je pense que je coule quelque part entre les deux. Tout est sur le spectre … Oui, je l’ai a toujours été non binaire, j’ai toujours ressenti ce que je ressentais, et le simple fait d’entendre d’autres histoires non binaires m’a fait soudainement me sentir vue. C’est une façon dont je peux vivre, où si je dis aux gens ce que je ressens et c’est ainsi que j’aime être traité, la vie est plus facile. «

Mots clés: Sam Smith, Brandon Flynn Retour au flux