Sam Newman a * enfin * baisé de la chaîne 9 pour de bon et vous aimez vraiment le voir

Avec de nombreuses salles de concerts indépendantes du pays dans les limbes – sans affaires depuis mars en raison de la pandémie de COVID-19 – plus de 600 artistes d’enregistrement majeurs, dont Dave Grohl, Neil Young, Billie Eilish, Lady Gaga, Robert Plant, Willie Nelson et Coldplay ont signé une lettre au Congrès implorant les législateurs de soutenir financièrement ces institutions.

La National Independent Venue Association, qui s’est formée en avril et a annoncé la lettre avec 600 artistes signataires jeudi après-midi, a averti que plus de 1000 salles de concerts indépendantes feraient l’objet d’une fermeture permanente si elles ne recevaient pas plus d’aide fédérale. Des lieux emblématiques comme le Troubadour et le Whisky a Go Go à Los Angeles et la Hammerstein Ballroom à New York sont tous membres de l’organisation.

La propriétaire de Troubadour Christine Karayan a déjà dit Pierre roulante elle s’inquiétait de l’avenir de son site sans l’aide du gouvernement; a GoFundMe, elle a commencé pour un fonds de secours pour le site a recueilli près de 74 000 $. «Nous sommes tous dans le même bateau effrayant; cette même incertitude effrayante », a-t-elle déclaré. «Nous avons pensé que nous pourrions peut-être au moins obtenir une législation pour nous aider. Nous voulons juste modifier ces programmes existants; nous voulons simplement rendre les termes un peu plus propices à notre façon de travailler afin que nous puissions nous remettre sur pied et pouvoir aller de l’avant. »

Certaines des mises en œuvre que la NIVA a précédemment demandées au Congrès comprennent la création d’un fonds de subvention pour la reprise des entreprises pour les salles de concert et d’autres entreprises fermées, l’octroi de diverses formes d’allégements fiscaux et la poursuite de l’assurance-chômage pour les travailleurs contractuels et les artistes qui ne bénéficieraient généralement pas de telles protections. La NIVA a également appelé les responsables gouvernementaux à créer des lignes directrices pour aider à rétablir en toute sécurité les rassemblements de masse dans le cadre du processus de réouverture éventuel. L’organisation affirme que ses salles de concert contribuent au total à 10 milliards de dollars à leurs économies locales chaque année.

« Nous saurons que l’Amérique est de retour » lorsque nos salles de musique seront remplies de fans appréciant les concerts en toute sécurité « , ont écrit les artistes, qui comprennent également Jack Antonoff, Madison Beer, Alice Cooper, The Black Keys, Logic et John Mayer. Lettre du jeudi. «L’expérience de la musique en direct est inextricablement liée au tissu culturel et économique de notre nation. En fait, 53% des Américains – soit 172 millions d’entre nous – ont assisté à un concert l’année dernière. Nous vous demandons de soutenir la demande d’assistance de la NIVA afin que ces lieux bien-aimés puissent rouvrir quand ils seront en sécurité et nous souhaiter la bienvenue à nous et à nos fans. L’effondrement de cet élément crucial dans l’écosystème de l’industrie musicale serait dévastateur. » Lisez la lettre ci-dessous et consultez la liste complète des signataires sur le site Web de NIVA.

Lettre des artistes au Congrès au nom de la NIVALa

Cher congrès:

Nous, artistes soussignés, soumettons respectueusement cette lettre à l’appui de la demande de la NIVA assistance aux salles de musique et aux promoteurs indépendants aux États-Unis.

Nous saurons que l’Amérique est «de retour» lorsque nos salles de musique seront remplies de fans appréciant les concerts en toute sécurité. L’expérience de la musique en direct est inextricablement liée au tissu culturel et économique de notre nation. En fait, 53% des Américains – soit 172 millions d’entre nous – ont assisté à un concert l’année dernière.

Nous vous exhortons à vous souvenir que nous sommes la nation qui a donné au monde le jazz, le country, le rock & roll, le bluegrass, le hip hop, le métal, le blues et le R&B. Le divertissement est la plus grande exportation économique de l’Amérique, avec des chansons écrites et produites par des artistes américains chantées partout dans le monde. Tous ces genres de musique, et les artistes derrière eux, ont pu prospérer parce qu’ils avaient des lieux indépendants du quartier pour jouer et affiner leur art, construire un public et devenir des artistes qui font la joie de millions de personnes.

Les lieux indépendants donnent aux artistes leur départ, souvent comme la première étape sur laquelle la plupart d’entre nous ont joué. Ces lieux ont été les premiers à fermer et seront les derniers à rouvrir. Avec zéro revenu et les frais généraux accablants de loyer, d’hypothèque, de services publics, de taxes et d’assurance, 90% des sites indépendants signalent que si la fermeture dure six mois et qu’il n’y a pas d’aide fédérale, ils ne rouvriront plus jamais.

Nous vous demandons de soutenir la demande d’assistance de la NIVA afin que ces lieux bien-aimés puissent rouvrir quand ils sont en sécurité et nous souhaiter la bienvenue à nous et à nos fans. L’effondrement de cet élément crucial dans l’écosystème de l’industrie musicale serait dévastateur.

Les sites indépendants demandent un investissement pour assurer leur avenir, pas un document. Un rapport de Chicago a révélé que chaque dollar généré par les petites salles génère des ventes de billets et génère 12 $ d’activité économique. Si ces lieux indépendants ferment à jamais, les villes et villages d’Amérique perdront non seulement leur cœur culturel et de divertissement, mais ils perdront le moteur qui serait autrement un moteur de renouveau économique pour toutes les entreprises qui les entourent.

Avec respect et solidarité, nous, en tant qu’artistes et membres de la communauté nous-mêmes, vous exhortons à adopter une loi fédérale qui aidera #SaveOurStages.